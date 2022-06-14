費城藝術博物館長 加拿大國美館長接任

加拿大國家美術館館長莎夏．蘇達，將接任費城藝術博物館館長。(取材自推特)

費城 藝術博物館 (Philadelphia Museum of Art)前館長羅布(Timothy Rub)陷入性侵疑雲兩年，於今年1月卸任後，懸缺至今的館長職務終於覓得替補人，由現任加拿大 國家美術館(National Gallery of Canada)館長莎夏．蘇達(Sasha Suda)繼任。

費城藝術博物館宣布這項遴選結果後，博物館主席萊斯麗．米勒(Leslie Miller)以蘇達的教育相關背景及藝術工作經驗，稱讚蘇達是合適人選，期待她能將藝術生活深入地扎根在社區教育中；米勒說：「博物館對多樣、公平、包容向來極為關注，選出一位女性館長象徵著我們在這方面的努力有了成果。」

蘇達於2019年獲任命為加拿大國美館長，致力於透過藝術展覽與加拿大原住民就歷史問題和解，並將於9月抵達費城履職；她在接受媒體電話訪問時提到她對新工作的期許；她說：「我對於建構一個『以人為本』的組織非常感興趣。」

蘇達也在訪談中表達她費城藝術博物館館藏情有獨鍾；她說：「費城藝術博物館收藏超過24萬件藝術品，其中包含我最喜愛的羅馬尼亞雕刻家布朗庫西(Constantin Brâncuşi)、法國畫家杜尚(Henri-Robert-Marcel Duchamp)、法國雕刻家羅丹(Auguste Rodin)、美國畫家約翰斯(Jasper Johns)等人的作品，我曾經在這座博物館裡逛到渾然忘我，很期待接下來在費城藝術博物館的工作。」

蘇達是捷克後裔，出生於加拿大多倫多，並在普林斯頓大學(Princeton)獲得學士學位，隨後在威廉斯學院(Williams College)攻讀藝術史碩士和博士，畢業後在大都會藝術博物館的中世紀展廳開始她的職業生涯。