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自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液 吸收快 含量高 熱銷之冠

紐約訊

  重症病人接受化放療期間，有時會出現味覺改變的副作用，造成食不下嚥，胃口不佳的情況，體重急速下降，影響治療進度。有見及此，NatureMedic®特別研發出自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液。

  市面上的褐藻糖膠產品多數都是膠囊、錠劑或粉末的型態。然而，對於有些吞嚥困難、胃口差、味覺改變的病人來說，吞服膠囊、錠劑也許是一件苦差。NatureMedic®自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液吸收快、含量高。很多人不知道，口腔中的黏膜細胞是一種透過口腔內擴散作用的吸收方式，濃縮液可透過口腔黏膜滲透到微血管，再將其帶入體內循環。因此，當你喝下第一口濃縮液時，身體便已經開始吸收並發揮作用。對於中晚期、治療副作用嚴重或免疫力低的人，自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液是最合適的選擇！

  服用褐藻糖膠能改善慢性疾病，預防細胞出現病變。如果你想達到保健和預防的效益，建議每天攝取１克的褐藻糖膠。如果是重症或化放療的病人，每天需要至少攝取2克的褐藻糖膠，甚至達到4-8克，才能發揮最理想的效果。日本製造的自然醣褐藻糖膠3-PLUS是市面上含量最高的褐藻糖膠產品！每盒有50包，每包含有超過2克的褐藻糖膠精華，每盒總含量為110克，每天服用1-4包視乎健康狀況。產品結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。特別研發出適合重症病人的清新酸甜柚子口味，能促進食慾，改善胃口和味覺。製成品更通過美國食品和藥物管理局 (FDA) 以及美國農業部 (USDA) 的嚴格進口檢驗。

  想了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS？立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com得到更多的優惠詳情。

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