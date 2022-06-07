新州控槍法全美第2嚴 墨菲矢言再加強

近來全美陸續爆發幾起大型槍擊案，新澤西州州長墨菲矢言嚴加實施槍枝管制。(美聯社)

近來全美陸續爆發幾起大型槍擊案，從14日的水牛城超市到十天之後的德州小學屠殺，件件造成大規模的死傷；案件發生後，新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)矢言嚴格實施槍枝管制，也呼籲國會盡快通過新的槍枝管制法。

「一直思考或禱告是於事無補，」民主黨籍的墨菲日前在記者會上表示：「採取行動才是真正有效的做法。」

根據吉福茲預防槍枝暴力法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)的調查，新澤西州槍枝管制為全國排名第二嚴格，僅次於加州 ；按照每年人均槍枝死亡人數的排名，新州 為全國第48名。

聯邦疾病管制中心(CDC)的統計則顯示，新澤西州一年平均每10萬人中約有5人死於槍下；全國2020年則每10萬人有13.9人死於槍枝暴力。

過去墨菲已簽署多項法案加強槍枝管制，不過早在他2018年就任前，該州的槍枝管制法就相當嚴格，包括購槍的年齡限制、出示證件、犯罪紀錄審查、購買手槍的門檻和幽靈槍管制等。

去年4月墨菲又再推出更新的槍枝管制法，不過目前仍在新州議會卡關，內容包括：要求新州所有擁槍者的槍枝執照每四年更新一次，並向當局提供參加槍枝使用和存放的安全課程證明。

另外，購買散彈槍和步槍的年齡限制從18歲上調至21歲；要求家中有槍的人必須將槍枝及火藥分開放置在安全的地方，並用密碼鎖鎖上，也提高未執行的罰款。

此外，若是從他州搬到新州的居民，則必須在遷入60天內取得購槍執照並完成登記；要求槍枝製造商一年內完成彈道識別技術，在新的手槍印上微型印章作為辨識，以便執法部門未來能更容易透過犯罪現場遺留的彈殼追查槍枝的源頭。