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艾妲颶風9個月後 新州災民仍等不到聯邦補助款

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州紐瓦克居民莎淑娜‧愛華特(發言者)和數十個艾妲颶風的災民，1日在首府翠登的州議會大廈外舉行集會，呼籲加快聯邦救災款的發放。(美聯社)
新澤西州紐瓦克居民莎淑娜‧愛華特(發言者)和數十個艾妲颶風的災民，1日在首府翠登的州議會大廈外舉行集會，呼籲加快聯邦救災款的發放。(美聯社)

新澤西州紐瓦克居民莎淑娜‧愛華特(Shashuna Atwater)和數十個艾妲(Ida)颶風的受災民眾一起，1日在首府翠登(Trenton)的州議會大廈外舉行集會，呼籲加快聯邦救災款的發放。

艾妲颶風來襲時，愛華特的家出現污水倒灌，地下室臭氣熏天，存放的照片、文憑證書和其他財物泡湯被毀；如今已過了九個月，她的家依然是災後模樣，居住環境氣味難聞，房屋至今得不到修繕，因為保險公司不理賠，聯邦急難管理局(FEMA)的援助也遲遲沒有到位。

艾妲颶風導致新州30人喪命，公路變成水道，許多家庭的地下室被淹，全州經濟損失巨大；如今新的颶風季即將來臨，專家擔憂可能出現新一輪的致命強烈暴風雨。

聯邦政府多個部門為颶風的災民提供援助，FEMA發放了2億5000萬元資助，批准約4萬5000件援助申請；聯邦中小企業署撥出2億4800萬元用於災後重建，住房與都市發展部也拿出了2億2800萬元的救災專款。

但代表新州沿海地區的草根團體「新州組織計畫」(New Jersey Organizing Project)批評說，部分聯邦資助被卡住，因為規定州府需提交資金的使用計畫，還要舉行聽證，讓民眾對資金使用計畫發表意見。

「新州組織計畫」說，雖然颶風倖存者可出席聽證，並對能否滿足社區的需求發表意見，但聽證拖得太久。

民主黨國會眾議員金安迪(Andy Kim)和馬林諾斯基(Tom Malinowski)也出席受災民眾的集會，他們都是2018年首次當選，今年也都尋求競選連任。兩人對聯邦政府的行動遲緩，使房屋被毀的家庭沒有迅速得到援助表示歉意。

金安迪說：「這些家庭要求幫助但沒有得到，這不是我們對待民眾的方式。我代表政府向你們道歉。」他稱，在加快受災民眾獲得聯邦資助上，國會應發揮監督作用。

颶風 新州 艾妲

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