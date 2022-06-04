海之滴褐藻糖膠六月份『健康加油』活動贈送營養提升免疫力 每人限參加一次

海之滴褐藻糖膠系列產品，幫助患者 提升免疫力渡過治療困難。

有鑑於近二年來疫情 期間，全民開始對免疫力提升的重視和迫切需求，來自日本 的純天然能優化免疫健康的「海之滴褐藻糖膠」舉辦為「健康加油活動」，即日起至2022年6月30日止，凡購買3瓶以上海之滴褐藻糖膠膠囊或1箱以上液體，即獲贈1個月使用份量的「海之滴營養要素」贈送營養。每人僅限參加一次，獲贈一份營養要素，先到先得，送完為止，敬請把握為健康加油的好機會。

海之滴營養要素主要成分包括：青蕉酵素，含有人體必需的多種氨基酸，A、B、D、E等多種人體必需的維生素，以及鋅、硒、等礦物質，配合褐藻糖膠一起服用，兩者具有相乘作用。該營養素適用人群為:營養不良、肌肉無力、容易疲勞、倦怠、需要免疫支援、中老年長者。海之滴褐藻糖膠多年來致力於提升重症的生活品質和恢復健康不遺餘力，尤其是使重症病患在保證一定生活品質、體能的情況下，減輕治療重症的痛苦。

海之滴多年來一直與日本國立九州大學合作研究褐藻糖膠和免疫健康效果的最佳配方。由於並非每種褐藻糖膠補充劑都是相同的，褐藻糖膠混合AG的配方可優化免疫健康。「褐藻糖膠混合AG」是海之滴的核心成分。產品的效果因所用褐藻糖膠的種類、品質、含量以及與其他成分的協同作用，而有很大差異。褐藻糖膠混合AG是一種獨特的成分，主要支援免疫系統。從各種海藻中提取的褐藻糖膠與人參、人參、薑黃、異黃酮、蜂膠等混合，比較免疫支持的效果。結果發現，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和巴西 蘑菇菌絲體的組合表現出最好的效果。基於這一科學證據，海之滴的獨特成分「褐藻糖膠混合AG」誕生了。海之滴中的所有褐藻糖膠產品都含有「褐藻糖膠混合AG」作為主要成分，這是為何該公司的褐藻糖膠產品，在同業中擁有壓倒性滿意度的秘訣。

海之滴褐藻糖膠的主成分【褐藻糖膠混合AG】以獨家配方混合海蘊褐藻糖膠、和裙帶菜孢子葉褐藻糖膠及巴西蘑菇，發揮最大的相乘功效。該褐藻糖膠系列產品在日本大學及醫療設施的嚴格控制和生產下通過各種臨床實驗，確認產品的安全性和功效，並取得了各種的認證。此外，關於其安全性及有效成分含有量、輻射測試等方面，均取得了JHFA及SGS等第三者機關的認證，並在全世界有20年的銷售業績，正因為是高品質，高安全性，高功效的「正品」才能夠創下如此佳績。

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