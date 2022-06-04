我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

海之滴褐藻糖膠六月份『健康加油』活動贈送營養提升免疫力 每人限參加一次

紐約訊
海之滴褐藻糖膠系列產品，幫助患者 提升免疫力渡過治療困難。
海之滴褐藻糖膠系列產品，幫助患者 提升免疫力渡過治療困難。

  有鑑於近二年來疫情期間，全民開始對免疫力提升的重視和迫切需求，來自日本的純天然能優化免疫健康的「海之滴褐藻糖膠」舉辦為「健康加油活動」，即日起至2022年6月30日止，凡購買3瓶以上海之滴褐藻糖膠膠囊或1箱以上液體，即獲贈1個月使用份量的「海之滴營養要素」贈送營養。每人僅限參加一次，獲贈一份營養要素，先到先得，送完為止，敬請把握為健康加油的好機會。

  海之滴營養要素主要成分包括：青蕉酵素，含有人體必需的多種氨基酸，A、B、D、E等多種人體必需的維生素，以及鋅、硒、等礦物質，配合褐藻糖膠一起服用，兩者具有相乘作用。該營養素適用人群為:營養不良、肌肉無力、容易疲勞、倦怠、需要免疫支援、中老年長者。海之滴褐藻糖膠多年來致力於提升重症的生活品質和恢復健康不遺餘力，尤其是使重症病患在保證一定生活品質、體能的情況下，減輕治療重症的痛苦。

  海之滴多年來一直與日本國立九州大學合作研究褐藻糖膠和免疫健康效果的最佳配方。由於並非每種褐藻糖膠補充劑都是相同的，褐藻糖膠混合AG的配方可優化免疫健康。「褐藻糖膠混合AG」是海之滴的核心成分。產品的效果因所用褐藻糖膠的種類、品質、含量以及與其他成分的協同作用，而有很大差異。褐藻糖膠混合AG是一種獨特的成分，主要支援免疫系統。從各種海藻中提取的褐藻糖膠與人參、人參、薑黃、異黃酮、蜂膠等混合，比較免疫支持的效果。結果發現，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和巴西蘑菇菌絲體的組合表現出最好的效果。基於這一科學證據，海之滴的獨特成分「褐藻糖膠混合AG」誕生了。海之滴中的所有褐藻糖膠產品都含有「褐藻糖膠混合AG」作為主要成分，這是為何該公司的褐藻糖膠產品，在同業中擁有壓倒性滿意度的秘訣。

  海之滴褐藻糖膠的主成分【褐藻糖膠混合AG】以獨家配方混合海蘊褐藻糖膠、和裙帶菜孢子葉褐藻糖膠及巴西蘑菇，發揮最大的相乘功效。該褐藻糖膠系列產品在日本大學及醫療設施的嚴格控制和生產下通過各種臨床實驗，確認產品的安全性和功效，並取得了各種的認證。此外，關於其安全性及有效成分含有量、輻射測試等方面，均取得了JHFA及SGS等第三者機關的認證，並在全世界有20年的銷售業績，正因為是高品質，高安全性，高功效的「正品」才能夠創下如此佳績。

  更多健康訊息，請洽其客戶服務中心: 1-855-830-5888(國)1-855-830-9888(粵) ，地址：38-19 Union St, Suite 205, Flushing, NY 11354 週一至五 9AM~6PM。

日本 巴西 疫情

上一則

亞裔傳統月大型社區健康日活動成功舉辦

下一則

奇緣藝術品公司6月4日北美藝術品收購會藏家與博物館交流的專業平臺

延伸閱讀

中重症+468致死率創新高 陳時中估6月疫情可能下降

中重症+468致死率創新高 陳時中估6月疫情可能下降
未打疫苗染疫從鬼門關前救回 醫師籲注意Omicron轉重症

未打疫苗染疫從鬼門關前救回 醫師籲注意Omicron轉重症
「10個死8.3個」游盈隆批蔡英文的重症清零是黑色幽默

「10個死8.3個」游盈隆批蔡英文的重症清零是黑色幽默
新冠最新變異株含Omicron、Delta 突破疫苗防護 增加重症病例

新冠最新變異株含Omicron、Delta 突破疫苗防護 增加重症病例

兒童重症近半腦炎 醫分析染疫腦部病變4原因

兒童重症近半腦炎 醫分析染疫腦部病變4原因
滿足人體維生素C 提升免疫力對抗疲勞

滿足人體維生素C 提升免疫力對抗疲勞

熱門新聞

逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22
新澤西州男子卡伯納拉今年2月信用卡被盜刷，當他向聯合服務汽車協會銀行申訴時，對方竟否認他的帳戶被盜用，還向他索取被盜刷的6000元。(Getty Images)

信用卡被盜刷 新州男向銀行申訴遭否認

2022-06-03 11:52

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味

澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味
每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低

每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低