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德拉瓦州州長 否決合法持有休閒大麻 引民主黨同僚不滿

編譯徐薏茹／綜合報導
德拉瓦州州長卡尼。(美聯社)
德拉瓦州州長卡尼。(美聯社)

德拉瓦州州長卡尼(John Carney)已否決一項娛樂用大麻合法化法案，該法案准許成人最多可持有1盎司的娛樂用大麻；卡尼此舉引發為大麻合法化爭鬥多年的民主黨同僚不滿。

卡尼先前曾表達對娛樂性大麻合法化的擔憂，但並未成功勸阻民主黨推動立法，這一次否決，卡尼重申他的疑慮。

他表示：「我認可大麻對有特殊健康狀況的人有正面效果，因此，我繼續支持德拉瓦州的醫用大麻產業。我支持大麻除罪化，因為我認同個人不應僅僅因持有和私自使用少量大麻入獄。今日多虧德拉瓦的合法化法律，不會發生這種事。」

「話雖如此，我不相信推動或擴大使用娛樂用大麻符合德拉瓦州的最佳利益，尤其是我們的年輕人。有關長期健康的問題和娛樂用大麻的經濟影響，還有嚴肅的執法考量，這些問題仍懸而未決。」

幾天前，德拉瓦州議會推動建立州營大麻產業立法二度失敗，民主黨占議會多數，19日表決以23票比15票結束，距離達成絕對多數還差兩票。由於提案會開徵新稅，包括對零售大麻銷售徵收15%稅額，該提案要求州參眾兩院都必須以五分之三的多數通過。

目前尚不清楚民主黨議員是否會試圖推翻卡尼的否決權，先前這種情況很少見。

民主黨眾議員歐森斯基(Ed Osienski)是兩項議案的主要推手，他表示對卡尼的決定「深感失望」，並說會重新審視他的選擇。

參院民主黨人也贊同歐森斯基的想法，表示卡尼忽視德拉瓦人的意願。

德拉瓦州民主黨主席貝茜·馬龍(Betsy Maron)表示有信心，相信議員能夠戰勝卡尼的否決，實現合法化。

支持者認為建造州營大麻產業能夠創造就業機會，刺激州財產，並且縮小非法黑市。

反對方則認為，合法化與州政府批准栽培、銷售會導致青少年和年輕成年人增加使用大麻，讓大麻商人承擔責任，還會造成更多交通死亡與受傷事故；此外他們也認為建立徵收15%稅的州營市場，對掃除非法銷售無太大幫助。

大麻合法化 民主黨 德拉瓦州

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