稅收暴增超預期 新州議會促退稅

新州的稅收在6月30日截止的會計年度將達510億元，比預期至少多出80億元，使得減稅迅速成為州府和州議會的優先議題。圖為新州州議會大廈。(Getty Images)

新澤西州議會的立法服務辦公室指出，全州的稅收在6月30日截止的會計年度將逼近510億元，財政廳長默約 (Elizabeth Muoio)則預估可達514億元，均比墨菲州長的預計多出80億；由於稅收增漲遠超預期，減稅迅速成為州府熱門議題。

隨著稅收增多，共和黨 人數月來一直在呼籲大幅減稅。參議會預算 委員會的共和黨人已敦促墨菲州長擴大減稅，表示他們3月就提案主張直接給納稅人退稅 ，年收入50萬元以下的家庭退1000元，個人退500元，總計45億元。共和黨人還提出「油價與通膨抵稅法案」，為年收入25萬元以下的每個家庭退稅500元。

新州2020年的稅收還是380億元，兩年間猛增134億元，增幅超過35%；默約上周在州議會作證時表示：「去年的稅收快速恢復，今年又持續增長，在新州的現代預算史上不曾有過。」

得知稅收創下紀錄，州眾議會議長考林(Craig Coughlin)立刻表示，州府應制定一項前所未有的減稅計畫，「我們今年的錢將更多，需要減稅。今年制定預算計畫時，我將堅持新州史上最大規模的減稅。期待未來數周與議會領袖和州長合作提出建議，履行我們對民眾的承諾」。

共和黨州參議員奧斯坎隆(Declan O’Scanlon)說：「除非全州400萬個家庭都能領到1500元退稅，以緩解稅負過高、油價飆漲和通膨帶來的痛苦，否則我們不會支持州長的預算計畫。」

但許多專家表示，即使收入充裕也應慎重理財，財政廳長默約說：「我們的稅收增加反映出企業去年的全球收入大增，但另一方面，援助弱勢群體的需求也在增多。」她認為州議會應為可能的經濟下行未雨綢繆，哪怕稍有變故，一年的稅收就將至少減少10%，一年減50億元，兩年便是百億元。默約說，州府還希望用增加的稅收降低州府的債務負擔。

州議會最近數周舉行了各部門下一年度的預算聽證，下一步是州府預算的談判，州議會必須在7月1日新的會計年度開始前通過預算計畫，並提交州長簽署。