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新州車牌加框違規 5年開出50萬張罰單 兩黨都支持修法

編譯孫梁／綜合報導
汽車牌照加框在新澤西州屬於違法，警方2017至2021年開出50萬1699張罰單。(PIX11電視台截圖)
汽車牌照加框在新澤西州屬於違法，警方2017至2021年開出50萬1699張罰單。(PIX11電視台截圖)

汽車牌照加框並寫上文字可表達車主的想法和立場，包括是運動隊的粉絲、喜愛寵物以及車行的免費廣告牌；但牌照加框在新澤西州屬於違法，警方2017至2021年開出50萬1699張罰單，其中僅2019年就開出12萬7680張；如果州議會的兩項提案通過，新州的駕駛人將可免除對牌照加框罰單的煩惱。

從提案人是民主黨的州參議員迪格南(Patrick Diegnan Jr.)和共和黨的州眾議員丹瑟(Ronald Dancer)，即可看出牌照加框的罰單在兩黨都不受歡迎，他們分別在參議會和眾議會提議修法，以放寬現行的法律。

州最高法院雖然去年8月裁定警方因車牌違規而導致的兩次交通攔檢有效，但同時也強調，對車牌加框的嚴格執法與處罰，是多年來困擾駕駛人的老問題。首席法官拉布納(Stuart Rabner)裁道：「許多車牌框架只覆蓋了車牌頂部『新澤西州』和底部『花園州』的一小部分，而並不是覆蓋車牌號的一個字母或數字，牌照仍可清晰辨認。」

拉布納說：「如果是『花園州』、『新澤西州』以及字母與數字被覆蓋，從而無法辨識，就要依法懲罰。僅是部分字被遮擋但仍可辨識，就不算違規。」

迪格南和丹瑟的提案准許車牌照的框架可部分遮擋「新澤西」和「花園州」，但不能覆蓋到不可辨識的程度，車牌號的數字和字母不能被遮擋，也不能模糊不清。迪格南說：「多數罰單是車牌只是被部分遮擋，但沒有影響辨識。如果我們修法，就可大幅減少不必要的攔檢與罰單。」

Tenafly鎮警察2018年4月因為車牌加框違規而執行的一次攔檢，最終導致紐新航港局的局長卡琳·特恩納(Caren Turner)丟官。

錄影顯示，特恩納的女兒坐在他人開的車上，車牌的框架上寫著「我是Findlay豐田車行的VIP」一行字，遮擋了部分州名，而且車輛的註冊也已過期。特恩納得知女兒被攔檢後驅車趕到現場，並且訓斥攔檢的執法警員，事件曝光後她被迫辭職。

迪格南的提案16日在參議會的交通委員會通過，將提交參議會全體表決；丹瑟的提案在等待眾議會交通委員會舉行聽證。

新澤西州 字母 警察

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