新州海灘挖洞坍塌 緬州哥喪命妹獲救

一對兄妹17日下午在新澤西州查德威克海灘挖洞玩沙，但洞穴坍塌導致兩人被困在沙下，救難人員救出17歲的妹妹，但18歲的哥哥卡弗利(圖)不幸身亡。(取材自臉書)

一對來自緬因州 的兄妹17日下午前往新澤西州 查德威克海灘(Chadwick Beach)附近的大洋灘(Ocean Beach III)私人海灘社區度假，兩兄妹原本在灘上挖洞玩沙，但挖出的洞穴坍塌，導致兩人被困在沙下等待救援；救難人員到場後，雖順利救出17歲的妹妹，但18歲的哥哥仍不幸死亡。

當地警方表示：「我們在17日當天下午4時9分接獲報案隨即出警，兩名來自外州的青少年當時正在沙灘上挖洞，因該沙洞坍塌困住他們；死亡的是來自緬因州的18歲少年卡弗利(Levy Caverley)，其17歲的妹妹獲救後現場就給予緊急醫療救援，已脫離危險期，生命跡象穩定」。

海洋郡(Ocean County)湯姆斯河鎮(Toms River)鎮長希爾(Maurice "Mo" Hill Jr.)說：「救難人員趕到現場後，首先救出了17歲的妹妹，接著在夜間6時45分才從坍塌的沙洞中把卡弗利的屍體拉出來。」

除了海洋郡警察 局外，包含附近的希弗頓鎮救災中心(Silverton EMS)、湯姆斯河救災中心(Toms River EMS)、湯姆斯河消防局、湯姆斯河警察局、湯姆斯河災害技術救援中心、拉芙蕾消防局、拉芙蕾警局、海岸消防局(Seaside Heights Fire Company)和海洋郡檢察官辦公室等多個單位均投入救援。

根據當地媒體艾斯伯瑞公園報(Asbury Park Press)報導，這已不是該沙灘首次發生沙洞坍方事故；2020年7月，一名8歲男童被困在一個8呎深的沙洞中，救難人員把人救出後緊急送醫保住男童性命；2015年8月，一名12歲男童也在該沙灘上挖洞，結果因坍方活埋，所幸經消防局救難人員緊急搶救，並派遣直升機吊掛送醫後並無大礙。