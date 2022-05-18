新州海岸侵蝕 百年廢棄「幽靈軌道」現蹤

澤西海岸沿岸好幾處海灘因侵蝕作用被帶走大量沙子，廢棄百年的鐵軌「幽靈軌道」 也意外現蹤五月岬海灘。(取材自推特)

新澤西州 澤西海岸(Jersey Shore)沿岸好幾處海灘，日前在強烈風暴 侵襲下，因侵蝕作用被帶走大量沙子，廢棄百年的鐵軌「幽靈軌道」 (ghost tracks)也意外現蹤五月岬(Cape May)海灘。

麗茲•戈史密斯(Liz Goldsmith)日前在五月岬郡日落海灘(Sunset)與希格比海灘(Higbee)之間退潮時發現生鏽、受水侵蝕的軌道，她在臉書 貼出幾張軌道照片。

「幽靈軌道」並非首度被人發現，侵襲澤西海岸的東北大風(nor'easters)常導致「幽靈軌道」現身，包括去年2月也曾出現。

2014年11月是「幽靈軌道」近80年來首度現蹤，自此之後便數度被人發現，包括2018年3月風暴接連不斷襲擊海岸期間。

這些軌道在1900年代初期到中期運行，一戰期間用來開採沙石與實行彈藥測試；1905年至1936年歸「五月岬沙石公司」(Cape May Sand Company)所有，該公司從海灘運送沙土或在清理海水淤泥，磨碎後用於製作玻璃、水泥。

另一組軌道位於北方幾哩外，歸屬於「伯利恆鋼鐵公司」(Bethlehem Steel Corporation)，該公司利用海灘環境在沙土或沙丘中引爆大砲與點燃砲彈。