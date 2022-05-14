酒駕撞死1家3口 新州男被判12年

新州37歲男子皮諾2月就去年11月2日酒駕造成三死一傷的指控認罪，本周被判12年有期徒刑。(坎伯蘭郡監獄照片)

新澤西州 坎伯蘭郡(Cumberland)韋恩蘭市(Vineland)37歲男子皮諾(Modesto Pino)去年11月2日酒駕造成三死一傷，本周被判12年有期徒刑，羈押期間304天得折抵刑期，但須服刑至少85%的刑期方能申請假釋。

法庭文件指出，車禍發生時皮諾駕駛的休旅 車以每小時92哩的高速衝撞30歲魯伊斯(Iban Garcia-Ruiz)所駕駛的休旅車；魯伊斯車上有一家四口，他和坐在前座的32歲妻子當場死亡，坐在後座的兩個孩子送醫後，一歲兒子不治，五歲的女兒經搶救後出院。

皮諾本人則因受到強力撞擊而從車上被甩出，之後在事故現場附近停車場被發現，同車乘客也嚴重受傷；事後酒測發現皮諾血液酒精含量高達0.209%，超過0.08%的法定限值；去年9月，檢方以三項一級嚴重過失致死罪和二級車輛殺人罪，以及兩項二級嚴重襲擊罪和三級汽車襲擊罪起訴皮諾。

檢察官 表示，皮諾有多項前科與多次交通違例的被捕紀錄；法院紀錄顯示，皮諾未成年時就被捕過21次，成年後也被逮捕過28次，包括輕微的擾亂治安到較嚴重行為；法院因此認同檢察官主張，不只重判12年，還要求至少須完成85%的刑期才能申請假釋，即使假釋出獄，也須受五年監管。

魯伊斯的母親加西亞(Cecilia Garcia)在法庭上展示了兒子一家原本幸福快樂的照片，哭訴皮諾毀了一個幸福之家；她說：「8號那天母親節，倖存的孫女問我『媽媽去哪了』，我哭到淚流滿面，不知道怎麼跟她解釋。」