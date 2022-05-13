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中國駐紐約總領館吳曉明副總領事走訪費城僑社

本報費城訊
吳曉明副總領事（前排右7）與僑學界各共同主席們合影。前排右6為秘書長張天晨
吳曉明副總領事（前排右7）與僑學界各共同主席們合影。前排右6為秘書長張天晨

  中國駐紐約總領館吳曉明副總領事、陳軍超僑務組長、孫潛領事、劉愛民領事一行四人，於5 月 5 日走訪了大費城僑學界華人社團聯席會議（下簡稱僑學界），與費城僑領們舉行了親切熱情的座談會。 

  僑學界秘書長張天晨在座談會上介紹了僑學界自新冠疫情以來，從最初的購買抗疫物資並郵寄捐贈到中國國內，到之後的購買和捐贈抗疫物資給費城當地的醫院、警察局、老人中心等。在疫情最艱難時期，僑學界更不忘初心，保持傳統，連續兩年舉辦了“慶中秋，迎國慶” 以及升旗儀式等慶典活動。2021 年 12 月，為了宣傳即將在中國北京舉辦的冬季奧運會，僑學界舉辦了一場別開生面的象徵性火炬接力，得到了紐約總領館、賓州和費城市政府、參議員，費城76人籃球隊等的大力支持和積極參與，獲得了一致好評。此項活動在中國駐美大使館今年的“迎新春、慶冬奧，大家一起嗨”的系列活動評選中，獲得了一等獎。

   賓州和統會會長王建明接著發言，介紹了僑學界的歷史與現狀，對美國國內的仇亞等行為現象，表示關注與擔憂，希望紐約總領館在這方面向僑胞提供更多的幫助。美東深圳總商會會長梁鴻生在發言中，介紹了僑學界出席的各位代表，同時介紹了僑學界自成立以來，在各位秘書長的帶領下，團結鄉親，認真服務費城僑社，積極支持並參與紐約總領館和中國駐美國大使館組織的各項活動。 美國中國學生中心主席孟紅、大費城中文學校聯合會秘書長任鋼、李氏公所主席李柏安、美國僑學界社團聯席會秘書長林明華、大費城亞裔獅子會榮譽會長吳偉強等也在座談會上相繼發言，表示僑學界會繼續支援紐約總領館的工作，為費城僑胞和留學生提供盡可能的幫助。 吳曉明轉達了黃屏總領事對費城僑胞的問候，感謝僑學界長期支持紐約總領館的各項工作，領館將繼續團結僑胞，為費城僑胞做更多服務。 座談會後，吳曉明一行還走訪了崇正會、費城福建同鄉聯合會、賓州中國和平統一促進會和東安公所，與各僑社的鄉親們親切交流，合影留念。

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