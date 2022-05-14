我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

華人醫療服務部 5/25健康講座：人類健康頭號殺手~中風

新澤西訊
羅格斯大學醫學院神經外科的副教授兼研究助理主任孫海醫生以及羅格斯大學醫學院家庭醫學及社區健康系教授林偉如醫師
羅格斯大學醫學院神經外科的副教授兼研究助理主任孫海醫生以及羅格斯大學醫學院家庭醫學及社區健康系教授林偉如醫師

  5月是中風健康防治月，華人醫療服務部將在5月25日，星期三晚上7:00點，為華人社區舉辦網絡健康知識講座“如何認識人類健康頭號殺手-中風”。本次講座特邀羅格斯大學醫學院神經外科副教授兼研究助理主任孫海醫生（Dr.Hai Sun）及大家熟悉的林偉如醫師。讓神經外科醫生用第一手經驗為大家講述相關“中風”的全方位預防與治療。

  此次講座由新布朗士維克羅伯屋強生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital）和美門醫院（Monmouth Medical Center）華人醫療服務部（Chinese Medical Program），以及羅格斯大學醫學院（Robert Wood Johnson Medical School）共同舉辦。講座將為大家講述什麽是中風；中風的相關症狀BEFAST及處理措施；不同類型的中風；中風的搶救及復健；中風的危險因素；中風的治療方法等全面的認識。為我們揭開關於中風的面紗，幫助大家把中風帶來的傷害減到最小。

  孫海醫生在馬裡蘭州聖約翰學院獲得哲學和歷史學學士學位，並在達特茅斯學院（Dartmouth) 獲得醫學博士學位元和生物醫學工程博士雙學位元。在達特茅斯完滿培訓後，Dr. Sun在俄勒岡健康與科學大學完成了神經外科住院醫師實習，並在華盛頓大學完成了癲癇外科手術的臨床研究培訓，在Barrow神經醫學研究所完成了腦血管和顱底外科手術的臨床研究實踐及路易斯安那州立大學健康科學中心的微創血管神經外科臨床研究。

  孫海醫生目前是羅格斯大學醫學院神經外科的副教授兼研究助理主任。他是羅格斯大學腦健康研究所的成員，也是羅格斯大學神經科學系研究生課程的教授。 他曾在路易斯安那州立大學健康科學中心神經外科專業任教（2015-2019），並幫助建立了Ochsner LSU區域性癲癇中心，並帶領該中心獲得了美國癲癇協會四級認證中心（NAEC）。 除癲癇手術外，孫醫生還進行手術治療腦部腫瘤，腦血管病變以及缺血性中風, 脊柱疾病。

  有意參加者可以掃二維碼直接參加講座，也可以通過Zoom Meeting( ID 962 0021 3512 ，Access Code:  588290 )進入講座，或撥打電話1-646-558-8656  直接收聽。諮詢電話：732-923-5057, 或732-372-8550。

中風 醫學 手術

上一則

換囚發文疑邀功 克魯茲被怒嗆 前海戰隊員瑞德父母：誓讓他落選

下一則

接種新型冠狀病毒疫苗：慶祝 AANHPI 傳統月，致敬傳統、社區與家人 美國疾病控制與預防中心 (CDC) 與「同舟共濟」新冠肺炎公眾教育運動 (We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign) 強調接種疫苗的重要性以及持續採取安全防護措施的必要性。

延伸閱讀

40多歲女兒打2劑高端下半身癱 中風老母嚇到不敢接種

40多歲女兒打2劑高端下半身癱 中風老母嚇到不敢接種
密德湖乾旱水位大降 露出更多人類遺骸

密德湖乾旱水位大降 露出更多人類遺骸
影后伴罹癌兒走最後一程 法國第一美人中風停拍引反思

影后伴罹癌兒走最後一程 法國第一美人中風停拍引反思
中風？ 用3C姿勢不佳 導致眼角抽動

中風？ 用3C姿勢不佳 導致眼角抽動
醫藥／他顱內長瘤 右側無力似中風 還變得健忘

醫藥／他顱內長瘤 右側無力似中風 還變得健忘
醫藥／中風想再走 要選對輔具

醫藥／中風想再走 要選對輔具

熱門新聞

22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊