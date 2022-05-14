華人醫療服務部 5/25健康講座：人類健康頭號殺手~中風

羅格斯大學醫學院神經外科的副教授兼研究助理主任孫海醫生以及羅格斯大學醫學院家庭醫學及社區健康系教授林偉如醫師

5月是中風 健康防治月，華人醫療服務部將在5月25日，星期三晚上7:00點，為華人社區舉辦網絡健康知識講座“如何認識人類健康頭號殺手-中風”。本次講座特邀羅格斯大學醫學 院神經外科副教授兼研究助理主任孫海醫生（Dr.Hai Sun）及大家熟悉的林偉如醫師。讓神經外科醫生用第一手經驗為大家講述相關“中風”的全方位預防與治療。

此次講座由新布朗士維克羅伯屋強生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital）和美門醫院（Monmouth Medical Center）華人醫療服務部（Chinese Medical Program），以及羅格斯大學醫學院（Robert Wood Johnson Medical School）共同舉辦。講座將為大家講述什麽是中風；中風的相關症狀BEFAST及處理措施；不同類型的中風；中風的搶救及復健；中風的危險因素；中風的治療方法等全面的認識。為我們揭開關於中風的面紗，幫助大家把中風帶來的傷害減到最小。

孫海醫生在馬裡蘭州聖約翰學院獲得哲學和歷史學學士學位，並在達特茅斯學院（Dartmouth) 獲得醫學博士學位元和生物醫學工程博士雙學位元。在達特茅斯完滿培訓後，Dr. Sun在俄勒岡健康與科學大學完成了神經外科住院醫師實習，並在華盛頓大學完成了癲癇外科手術 的臨床研究培訓，在Barrow神經醫學研究所完成了腦血管和顱底外科手術的臨床研究實踐及路易斯安那州立大學健康科學中心的微創血管神經外科臨床研究。

孫海醫生目前是羅格斯大學醫學院神經外科的副教授兼研究助理主任。他是羅格斯大學腦健康研究所的成員，也是羅格斯大學神經科學系研究生課程的教授。 他曾在路易斯安那州立大學健康科學中心神經外科專業任教（2015-2019），並幫助建立了Ochsner LSU區域性癲癇中心，並帶領該中心獲得了美國癲癇協會四級認證中心（NAEC）。 除癲癇手術外，孫醫生還進行手術治療腦部腫瘤，腦血管病變以及缺血性中風, 脊柱疾病。

有意參加者可以掃二維碼直接參加講座，也可以通過Zoom Meeting( ID 962 0021 3512 ，Access Code: 588290 )進入講座，或撥打電話1-646-558-8656 直接收聽。諮詢電話：732-923-5057, 或732-372-8550。