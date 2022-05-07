新州禁塑首日 消費者忙適應

新澤西州商店自4日起禁止提供一次性塑膠袋，實施第一天，有的顧客準備好購物袋，也有人忘記而手忙腳亂。(Getty Images)

新澤西州 商店自4日起禁止提供一次性塑膠袋，新政策上路第一天，州內各大賣場購物民眾的反應不一，有的顧客已經準備好購物袋，也有人忘了當天是新政實施第一天，手忙腳亂地拿著20根香蕉狼狽地走向停車處。

民主黨 籍州長墨菲(Phil Murphy)於2020年11月4日簽署法案，規定自2022年5月4日起，全州餐廳、學校、雜貨店、超市等機構除生鮮食品、寵物垃圾袋等外，不得再免費提供免費塑膠袋及保麗龍餐具，雖然考量到民眾飲食方便性，塑膠吸管不在禁止範圍，但只有顧客主動提出索取時店家才能給。

如果商家沒能在禁令生效前消耗完塑膠袋的庫存，也不能再繼續提供或販售，但可以將庫存的塑膠袋捐給食品儲藏室，食品儲藏室的塑膠袋使用禁令自今年11月4日起才生效。

顧客雖不能再向商家索取或購買塑膠袋，新法仍允許民眾用家中沒丟掉的塑膠袋裝，但即使真的兩手空空去買菜，大多數商家還是有販售便宜的購物袋讓民眾應急；Stop & Shop發言人史蒂芬妮．舒曼(Stefanie Shuman)就說：「我們現場還是有在販售0.5元至2.5元不等的購物袋，不過我們還是希望顧客響應政府政策，自己準備。」

新政上路第一天出門購物的民眾對於塑膠袋禁令反應不一，有的人非常支持環保法案總算付諸行動；民眾維多莉亞．拉斯羅(Victoria Laszlow)說：「我覺得很棒，每個人都該準備好自己的購物袋，我還打算大肆蒐集各種可愛款式的的購物袋呢。」

另外一位顧客霍林斯沃斯(Don Hollingsworth)則認為新法毫無意義，他表示：「不管是一次性使用的塑膠袋還是可重複使用多次的購物袋，終有一天都會被丟掉，還是有機會進入海洋或被埋在垃圾掩埋場，所以用不用購物袋根本無所謂。」

也有的人認為每次出門購物都要帶袋子「很不方便」，消費者佩納(Carlos Pena)就說：「我才不要自己帶，那真的很麻煩，我寧願多花一兩元『買方便』。」