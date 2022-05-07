我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

新州禁塑首日 消費者忙適應

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州商店自4日起禁止提供一次性塑膠袋，實施第一天，有的顧客準備好購物袋，也有人忘記而手忙腳亂。(Getty Images)
新澤西州商店自4日起禁止提供一次性塑膠袋，實施第一天，有的顧客準備好購物袋，也有人忘記而手忙腳亂。(Getty Images)

新澤西州商店自4日起禁止提供一次性塑膠袋，新政策上路第一天，州內各大賣場購物民眾的反應不一，有的顧客已經準備好購物袋，也有人忘了當天是新政實施第一天，手忙腳亂地拿著20根香蕉狼狽地走向停車處。

民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)於2020年11月4日簽署法案，規定自2022年5月4日起，全州餐廳、學校、雜貨店、超市等機構除生鮮食品、寵物垃圾袋等外，不得再免費提供免費塑膠袋及保麗龍餐具，雖然考量到民眾飲食方便性，塑膠吸管不在禁止範圍，但只有顧客主動提出索取時店家才能給。

如果商家沒能在禁令生效前消耗完塑膠袋的庫存，也不能再繼續提供或販售，但可以將庫存的塑膠袋捐給食品儲藏室，食品儲藏室的塑膠袋使用禁令自今年11月4日起才生效。

顧客雖不能再向商家索取或購買塑膠袋，新法仍允許民眾用家中沒丟掉的塑膠袋裝，但即使真的兩手空空去買菜，大多數商家還是有販售便宜的購物袋讓民眾應急；Stop & Shop發言人史蒂芬妮．舒曼(Stefanie Shuman)就說：「我們現場還是有在販售0.5元至2.5元不等的購物袋，不過我們還是希望顧客響應政府政策，自己準備。」

新政上路第一天出門購物的民眾對於塑膠袋禁令反應不一，有的人非常支持環保法案總算付諸行動；民眾維多莉亞．拉斯羅(Victoria Laszlow)說：「我覺得很棒，每個人都該準備好自己的購物袋，我還打算大肆蒐集各種可愛款式的的購物袋呢。」

另外一位顧客霍林斯沃斯(Don Hollingsworth)則認為新法毫無意義，他表示：「不管是一次性使用的塑膠袋還是可重複使用多次的購物袋，終有一天都會被丟掉，還是有機會進入海洋或被埋在垃圾掩埋場，所以用不用購物袋根本無所謂。」

也有的人認為每次出門購物都要帶袋子「很不方便」，消費者佩納(Carlos Pena)就說：「我才不要自己帶，那真的很麻煩，我寧願多花一兩元『買方便』。」

新澤西州 民主黨

上一則

華府佛光會 5月系列慶佛誕

下一則

密西根州長訂5月8至15日為台美傳統周

延伸閱讀

拒處理不當照片遭報復 新州員工狀告郡檢察官

拒處理不當照片遭報復 新州員工狀告郡檢察官
新州婦家門口慶生 遭2嫌犯槍殺

新州婦家門口慶生 遭2嫌犯槍殺
參院司法委員會通過法案 OPEC+產油國未來面臨訴訟

參院司法委員會通過法案 OPEC+產油國未來面臨訴訟
大西洋城賭場禁菸 逾6成新州人支持

大西洋城賭場禁菸 逾6成新州人支持
博根郡8000萬裝修法院合約未招標 新州高院裁定違法

博根郡8000萬裝修法院合約未招標 新州高院裁定違法
新州58%民眾有精神問題 疫情期間趨惡化

新州58%民眾有精神問題 疫情期間趨惡化

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增