民調：2/3居民認為新州宜居 但有6成民眾想離開

蒙莫斯大學「生活品質」的民調顯示，多達59%的居民想搬離新州，原因以財務因素為主的占比達到六成，房地產稅又占最高。(Getty Images)

孟莫斯大學(Monmouth University)日前公布今年度「生活品質」(Quality of Life)的民調 結果，將近三分之二的居民認為新澤西州 居住條件宜人；但同時卻有類似比率的人口也想搬離新州 ，創下該調查的歷史新高。

調查結果顯示，64%的居民認為新州居住品質非常良好(19%)或良好(45%)，介於去年的59%和2020年的68%；另外，22%的人認為新州居住品質不佳，13%認為非常不好。

該調查歷史紀錄中，對新州生活品質滿意的占比最高是在1987年的2月，達到84%；最低則是在2019年2月，占比僅50%。

不過另一項驚人的事實是，59%的民眾表示他們都想搬離新州，占比突破歷史紀錄；雖說該數據自2007年的49%，到2014年已上升至53%，但民眾對新州居住品質的滿意度卻一直維持與本次調查的結果相去不遠。

「這個現象讓人有些頭痛，」孟莫斯大學民調研究所所長莫瑞(Patrick Murray)說：「儘管新州居住品質的正面評價提升一些，但最終某天人們還是想要離開。其中一個可能的解釋是，許多人留下來的原因是因為地方政府給予的福利，但長期看來，昂貴的生活開銷還是會使人疲乏。」

先前羅格斯大學伊格爾頓中心(Rutgers-Eagleton)的一項民調也呈現類似的結果，將近六成的成人人口非常滿意、或滿意新州的居住品質，卻同時有36%的人想要搬到別州，同樣創下該調查的歷史新高。

而孟莫斯大學則發現，36%的居民聲稱他們可能會計畫之後某個時間點離開新州，比2014年的26%和2007年的28%高出許多。

其中，想離開的原因以財務因素為主的占比達到六成，房地產稅又占最高，比率為26%；其次為高額的生活開銷，占比19%，其他稅率和房價各占7%。