新州聖名醫院獲市府批准擴建 居民提告反對

新澤西州茶頸市的聖名醫院提出一項長達20年的擴建計畫，獲得市議會通過；但最近附近的居民向新州高等法院提出集體訴訟，反對這項擴建案。(取材自臉書)

新澤西州 茶頸市(Teaneck)的聖名醫院(Holy Name)先前提出一項長達20年的擴建計畫，五個月前獲得市議會表決通過；但最近附近的居民向哈肯薩克(Hackensack)新州 高等法院提出集體訴訟，反對這項擴建案。

聖名醫院已內建361個床位，同時擁有緊急醫療設備；而目前的擴建計畫範圍包括現有的建設，還有周圍屬聖名醫院名下的土地將增蓋幾棟大樓；如今卻遭到居民反對，希望能推翻市議會和建設委員會當初的決議。

據稱茶頸市政府先是在去年12月批准聖名醫院的擴建案，當時院方提供一項多階段建設計畫，包括在主建物旁邊增加兩棟九層樓的建築，以及雪松巷(Cedar Lane)和茶頸路(Teaneck Road)交叉口興建一棟八層樓的醫學 辦公大樓。

另外，雪松巷和茶頸路要再各建一棟五層樓的醫學辦公大樓，醫院後方還要加蓋一棟日常護理中心和一座停車場。

根據居民提告的文件，指控市府的決議「草率、反覆無常、不具適當性且未採納適用法律，實屬非法」；此外，訴狀書還指部分的民選市議員涉及利益衝突，其中幾位是茶頸市救護隊的長期志工，每年可從聖名醫院獲得價值7萬元的醫療設備和補給品，因此主張表決無效。

聖名醫院執行長馬龍(Michael Maron)聞訊後以聲明為擴建計畫辯護，他說：「在得知一些居民選擇向市府提告，卻不願先與院方和當地官員協商，共同討論出解決的方案，使我們感到心寒。民選官員們之所以支持我們的擴建計畫，是為了給市民帶來世界級的醫療水準，讓社區的利益達到最大化，更能作為周邊環境的一項重要特色。」