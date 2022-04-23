客人嫌「送餐慢」 新州餐廳威脅曝個資惹議

新澤西州居民史蒂芬因送餐遲延，與餐廳經營人起爭執，後者威脅要公開顧客的個資，史蒂芬事後將對話截圖公布在自己的臉書平台，引來大批輿論關注。（Getty Images）

新澤西州 艾薩克斯郡(Essex)居民史蒂芬(Joe Stephen)本月初透過外送平台Uber Eats，向一家位於友聯郡(Union)的餐廳Get Stuffed點餐，等候45分鐘後餐點仍未送達，便傳訊息詢問餐點狀況；不料Get Stuffed的經營人華勒斯(Sandy Wallace)卻反嗆史蒂芬，甚至威脅要公開他的個資 ，史蒂芬事後將對話截圖公布在自己的臉書 ，引來大批輿論關注。

本月7日史蒂芬向Get Stuffed點餐，等了45分鐘後他傳訊息向餐廳詢問餐點何時送達，卻遭華勒斯不客氣地回覆：「現在是用餐顛峰時間，而且外頭下著大雨，你的所在地又是隔壁的郡，別當個混蛋。」

儘管餐點在一個小時左右送達，史蒂芬已告訴華勒斯自己將給Get Stuffed嚴重的負評，沒想到華勒斯威脅要公開史蒂芬的個資。

根據史蒂芬截圖的簡訊內容，華勒斯寫道：「我們也會回覆你一個負評，並且公開你的地址和電話。最重要的是，你指望司機冒著大雨在用餐巔峰時段為你送餐，而且還嫌他不夠快。」

不過史蒂芬表示自己最後並未留下負評，只有將對話內容公布在自己的臉書平台上，但已引來大批網友討論；該餐廳的臉書平台湧入網友針鋒相對，餐廳也如之前所說的，在史蒂芬貼文留言處公開他的電話和住址。

儘管這篇有個資的留言已被刪除，史蒂芬仍表示自己遭許多匿名網友的騷擾，已向警方報案及諮詢律師，考慮對華勒斯採取法律行動。

根據「肉搜」(doxxing)在法律上的定義，主要取決於個資取得的方式是否合法，還有民眾是否能在公開平台上獲得資訊；史蒂芬也向媒體抱怨：「我只是不希望他一直在網路上霸凌我。」

但華勒斯絲毫不讓步，他強調自己「更注重司機的安全」，且史蒂芬的所在地離餐廳15哩遠，當時下雨、又是交通巔峰；加上史蒂芬在公布對話截圖時，也一併公布司機的個資，「就我們所知，目前沒有人向司機道歉」。