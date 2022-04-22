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賓州養雞場爆禽流感 撲殺百萬隻雞

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州蘭卡斯特郡40年來首度發現高傳染性禽流感，引起當局大動作反應，撲殺100多萬雞隻並建立隔離區。(美聯社)
賓州蘭卡斯特郡40年來首度發現高傳染性禽流感，引起當局大動作反應，撲殺100多萬雞隻並建立隔離區。(美聯社)

賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)40年來首度發現高傳染性禽流感，引起當局大動作反應，撲殺100多萬雞隻並建立隔離區。

禽流感病毒在東多內加爾鎮(East Donegal)「奎德農場」(Kreider Farms)旗下養殖場現蹤，該公司發布聲明表示：「奎德農場與州政府、農業部(USDA)官員正日夜不停地作業，以降低禽流感進一步傳播的風險，這個地點損失的雞隻為15%的蛋雞，幸好我們仍有其他據點能夠完成顧客的雞蛋訂單，其他地區的禽流感檢測結果均呈陰性。」

賓州官員表示該農場(位於Colebrook Road)方圓10公里的隔離區內、160多家養殖場將加強檢測。

賓州農業局長瑞丁(Russell Redding)稱這次禽流感威脅賓州價值71億元的家禽產業，其中大部分位於蘭卡斯特郡。瑞丁聲明：「任何人去拜訪農場都應該警惕車輛與鞋子可能攜帶其他地方的病毒，請徹底清潔這幾處並且遠離家禽養殖場，除非你不得不去。請保持警覺，為保護我們農場盡一份心力。」

專家表示目前未發現對人類健康的立即威脅。

當前此種禽流感病毒12月開始在美國傳播，業主及監管機構這幾個月一直高度戒備。

蘭卡斯特郡16日宣布發現禽流感病毒，但奎德農場直到18日下午才發布聲明；在記者會中，賓州農業部官員拒絕透露確切地點，表示擔心引起不必要的恐慌，農業部發言人說：「該地區交通額外增加會提高病毒傳播到其他家禽農場的風險。」

蘭卡斯特郡擁有超過1600座家禽養殖場，飼養超過2000萬隻雞(包含蛋雞、肉雞)；該郡家禽與雞蛋生產力為全國第四高。

目前還未釐清奎德農場的禽流感病毒是來自野外鳥類，或是其他農場，官方正在追蹤來源。

民眾若發現可能感染的家禽，請撥打賓州動物健康診斷局電話717-772-2852(分機1)；發現生病或死亡野生鳥類請聯繫州狩獵委員會610-926-3136。

流感 賓州 農業部

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