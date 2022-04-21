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冒充警察綁架屋主 1嫌反遭擊斃

編譯孫梁／綜合報導
費城兩個搶匪日前夜冒充警察，頭戴面罩，在一棟公寓樓前攜槍綁架一個25歲的男子，逼他開門進屋行搶，男子掙脫後掏槍打死一人，另一人逃走。(示意圖，Getty Images)
費城兩個搶匪日前夜冒充警察，頭戴面罩，在一棟公寓樓前攜槍綁架一個25歲的男子，逼他開門進屋行搶，男子掙脫後掏槍打死一人，另一人逃走。(示意圖，Getty Images)

費城警方表示，兩個搶匪日前夜冒充警察，頭戴面罩，在一棟公寓樓前攜槍綁架一個25歲的男子，逼他開門進屋行搶，男子掙脫後掏槍打死一人，另一人逃走。

這起搶劫未遂是費城最新一起槍支暴力犯罪，在上周從14至17日短短四天，費城至少55人在槍案中或死或傷，喪命的10人中，三人是在三個小時內分別被殺，為費城自2015年以來最嚴重的連日槍支暴力犯罪。地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)說：「這是費城特別恐怖的一個周末，槍案受害人包括三歲孩童和耆老。」

攻擊事件發生在Batersby街7200號，住在公寓樓的25歲男子停好車，兩個綁匪走上前自稱警察，其中一人帶著警徽，兩人用槍頂著男子，將其反手綁住，押著他走向公寓。

但男子在進屋前掙脫綁繩，從腰間掏出槍擊中一個綁匪的頭部、胸部和手臂，另一綁匪逃走。警方說，開槍男子是合法持槍，他回屋後立刻關門，並用家具頂住。

被打中的綁匪送醫後宣布不治，警察在現場找到九個子彈殼。警方不認為開槍男子會被起訴，表示不清楚綁匪進屋想幹什麼，也不知道綁匪與男子之間的關係。

全國其他城市近來頻發槍擊案，17日凌晨在匹茲堡的一個家庭派對上，槍手連開90多槍，導致兩名青少年喪命，至少八人受傷。芝加哥的一起槍案有10多人被打中，南卡羅來納州一個周末內發生兩起嚴重槍擊案，分別有14人和九人受傷。

費城今年以來已有140人死於凶殺，500人受傷，儘管死亡人數低於去年同期的創紀錄水平，但遠高於近年來的平均水平。

賓州參議員海伍德(Art Haywood)18日與數十人在市長辦公室前靜坐，要求對槍支暴力採取強有力的措施。他說，民眾日益感到絕望，敦促他與市長討論拿出舉措，去年以來已三次請求會面，但都沒有成功。維權組織準備每天都來靜坐，直至市長答應會面。

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