費城西費爾蒙特公園藏瑰寶 日式居家茶屋園林任徜徉

費城 West Fairmount Park (西費爾蒙特公園) 內有一座17世紀風格的日本 民居和花園-Shofuso Japanese House and Garden（松風莊），是典型的日本傳統建築。Shofuso上世紀50年代從日本拆裝，打包，運來美國，原樣復原。是日本政府的禮物，以促進美日文化交流。最初在紐約現代藝術博物館 （MoMA）展出，在1958年才被搬到費城西費爾蒙特公園現址展出至今。

園林和房子不大，卻設計精緻，出自名師Junzo Yoshimura之手，一定要作為藝術慢慢欣賞。日式裝修舒適簡約，色彩素雅樸素。櫃子，傢俱和房子渾然一體。卸下日式拉門，起居室的榻榻米和屋簷下的陽臺連成通透巨大的涼亭。內院的水井，廚房，還有洗澡間都自然流暢。房子還有專門的茶屋。

日式花園的設計師六代人一直是日本寺廟著名的花園看護者，花園80塊主要石頭從日本舊寺廟運來。Shofuso花園在北美300多座日式花園的評比中排名第三，絕對值得一觀。

坐在屋簷下或榻榻米上，不管是藍天白雲還是細雨霏霏，一杯清茶在手，欣賞著花園，和自然融為一體，讓你忘了外面的世界。

花園在10月底前週三至周日11 am-5pm開放5天，11,12月間就只開放週末兩天了。地址：Lansdowne Dr. & Horticultural Dr, Philadelphia, 門票成人$14，有免費停車。但因入場人數有限制，建議提前上網購票：[email protected]或致電21-878-5097查詢。