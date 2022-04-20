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新州代檢長：休班警察可吸大麻 不應受紀律處分

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州代檢察長普拉金給各地警局發出備忘錄稱，根據大麻合法化的新州法，休班警察可以吸食大麻，不應受到紀律處分。(取材自推特)
新澤西州代檢察長普拉金給各地警局發出備忘錄稱，根據大麻合法化的新州法，休班警察可以吸食大麻，不應受到紀律處分。(取材自推特)

在休閒用大麻21日開始在部分藥店銷售前一周，新澤西州代檢察長普拉金(Matthew Platkin)給各地警局發出備忘錄稱，根據大麻合法化的新州法，休班警察可以吸食大麻，不應受到紀律處分。

新州2020年11月經選民公投表決，對州憲法做出修改，允許對21歲以上的人銷售休閒用大麻。

代檢察長在備忘錄中提醒各警局長說，墨菲州長14個月前簽署的「大麻監管、執法援助與市場現代化法案」已成為法律，休班警察無論是否吸食大麻，各警局都不應對他們採取不利的行動。同樣，雇主也不應因為員工的體內含有大麻成分，而對他們採取不利行動。

大麻與酒精不同，酒精可通過呼氣測醉器檢測是否超標，但大麻的檢測尚缺乏科學依據，也無法做到即刻評估。吸食大麻數周後，尿檢和其他檢測手段都可檢測出大麻含量。

但代檢察長強調說：「對當班警察無論是使用還是持有大麻，均持零容忍態度。而且無論是當班還是休班，對警察使用非法渠道的大麻也是零容忍。我們對社區和警員的安全要求不能有低標準。」

備忘錄說：「執法部門應繼續維護無毒品和無酒精的職場環境，無論是合法還是非法渠道的大麻，均嚴禁在職場出現。」

代檢察長的備忘錄14日曝光後，遭到州共和黨女眾議員貝絲·索耶(Beth Sawyer)的批評，說根據聯邦法律，大麻仍屬非法，「任何希望在公共安全部門工作的人，都必須遵守更高的標準。執法部門的警察擔負的責任重大，他們每天做出的決定可改變人生，我相信他們在做決定時是處於最佳狀態。檢察長的備忘錄存在許多不足之處。」

索耶接著說：「檢察長的備忘錄稱，州警的藥檢政策將很快更新。但如果沒有可靠的檢測、沒有可靠的標準來證明大麻是否過量，政策更新何用之有？我們期待州警和地方警察的思維清晰、責任心強並有敬業精神，但使用大麻在這方面於事無補。」

大麻合法化 警察 檢測

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