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馬術名將槍殺學徒 精神錯亂獲判無罪將進精神病院

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州前奧運馬術選手巴里松，於2019年被指控開槍射殺自己的學徒，陪審團日前認定巴里松精神錯亂判他無罪。(美聯社)
新澤西州前奧運馬術選手巴里松，於2019年被指控開槍射殺自己的學徒，陪審團日前認定巴里松精神錯亂判他無罪。(美聯社)

新澤西州奧運馬術選手巴里松(Michael Barisone)於2019年被指控開槍射殺自己的學徒蘿倫‧卡納雷克(Lauren Kanarek)，摩利斯郡(Morris)陪審團日前裁決，認定巴里松精神錯亂，殺害卡納雷克與其未婚夫古德溫(Robert Goodwin)均無罪。

此外，巴里松重傷古德溫以及持有武器的罪名也都因為精神錯亂一併獲判無罪；不過根據民事法，法官判他必須至進精神病院接受評估及治療。

巴里松曾參加奧運馬術的盛裝舞步競賽，在那之後轉為擔任奧運選手的教練，並於2019年在新州長谷(Long Valley)的農場開始訓練卡納雷克和她的馬匹。

然而兩人師徒關係不睦，同年8月不幸發生意外，巴里松企圖槍殺卡納雷克和古德溫；卡納雷克的胸膛遭到兩次槍擊，而古德溫僥倖逃過一劫。

根據本案審理的現場錄影畫面，當巴里松親耳聽到判決結果時淚灑現場，全身顫抖地靠著律師的肩膀啜泣，並且不斷用咖啡色的紙巾揉眼睛，似乎還不敢置信地大力喘著氣。

巴里松的律師拜林克斯(Ed Bilinkis)聲稱，無論是面對面或網路上卡納雷克都曾恐嚇巴里松，導致巴里松最終失去理智，才會開槍；華盛頓鎮(Washington Township)的警方也指出，案發前幾周他們多次接獲巴里松的報案，表示受到卡納雷克和古德溫的威脅，但警方無能為力，使得巴里松精神更加緊張。

不過卡納雷克也反駁自己才是受到巴里松的霸菱，聲稱自己在社群媒體上的發言本意不在威脅對方。

巴里松將被安置在特倫頓(Trenton)的安妮克萊恩醫學中心(Anne Klein Forensic Center)，同時接受精神鑑定評估，預計將花費30天。

負責此案的法官泰勒(Stephen Taylor)表示，因精神錯亂獲判無罪的被告必須先在精神病院拘留；若能完全確保安全無虞，被告可被送回家中休養。

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