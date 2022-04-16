新州規模最小3學區各只有1校 考慮合併

新澤西州規模最小的三個學區，近來傳出可能合併，下個月將以「亨利哈德遜三學區」(圖)的名義，針對學區合併對社區和納稅人的影響，公布評估結果。(取材自臉書)

新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth)的高地(Highlands)、大西洋高地(Atlantic Highland)和亨利哈德遜區(Henry Hudson Regional)堪稱新州 規模最小的三學區 ，每區分別只有一所學校、加總僅約740名學生，近來傳出可能合併，當局正在等待評估報告。

事實上，上述三學區多年來一直討論合併事宜；去年夏天新州政府撥款一筆經費，針對學區合併對社區和納稅人的影響進行評估，預計下個月將以「亨利哈德遜三學區」(Henry Hudson Tri-District)的名義，公布評估結果。

亨利哈德遜三學區總監泰拉‧畢姆斯(Tara Beams)向新州當地媒體先進傳媒(NJ Advance Media)坦言：「過去60年來，有關學區整併的可能性一直存在。」

根據新州學校績效報告(New Jersey School Performance Report)，新州目前共600個公校學區，已經超過市鎮的總數；對目前新州教育系統還滿意的支持者認為，當局讓教育者更能聚焦在各地方需要幫助的學生，而且學生們也能就近上學，為社區打造更好的學習環境。

然而，批評者卻直指新澤西的學區數量過多，學區總監、行政人員、約聘和正職的教職員等人力過於龐大，使得學區的營運成本大增，成為全國人均學習成本最高的一州，也是亨利哈德遜三角區整合的部分原因之一。

畢姆斯解釋：「我們發現，如果整合成一個學區，我們的管理和營運效率也許會更好，但確切的結果還是要等我們拿到評估報告才會知道」；不過畢姆斯也說，學區合併後可能不會有太多巨額成本的減少，「因為我們共享的資源太多了」。

除了亨利哈德遜三學區，過去幾年新州也曾有其他學區討論或執行合併；2014年杭特頓郡(Hunterdon)四個學區史托克頓(Stockton)、西安威爾(West Amwell)、蘭伯特維爾(Lambertville)和南杭特頓(South Hunterdon)就以表決的方式決議合併，成為「南杭特頓學區」。