新州委員會歷史性表決 允7店售休閒用大麻

州大麻管理委員會日前批准七家藥店從本月底開始可販售休閒用大麻。圖為新州蛋港鎮一家大麻店栽種的大麻植物。(美聯社)

新澤西州 期待已久的休閒用大麻市場終於開了綠燈，州大麻管理委員會(CRC)日前批准七家藥店從本月底開始可販售休閒用大麻。

七家藥店以前是以「替代治療中心」的名義銷售大麻，但只能醫用。CRC主席布朗(Jeff Brown)說：「經過一年的不懈努力，我們終於走到了今天。」

不到三周前，CRC剛拒絕替代治療中心要求銷售休閒用大麻的申請。布朗預計，新州 要滿足醫用和休閒用大麻的需要，尚有10萬磅的缺口。

新州如今是全國第15個和東部第二個州，完全實現成年人使用大麻合法化 。

獲得許可的新州七家藥店分別為Acreage店、Curaleaf店、Columbia Care店、Verano店、Ascend Wellness店、GTI店和TerrAscend店，他們及其所屬分店是唯一可在新州合法銷售醫用與休閒用大麻的商店。至於小型大麻種植主的銷售，CRC今後將視具體情況審批。

CRC還核准34家小型大麻種植主的許可，可合法種植大麻和建造種植設施。截至3月24日，新州共批准68個種植主的許可，但他們要開始銷售可能還需一年。

布朗表示，獲得許可的藥店無需等候30天的通知期，在完成繳納許可執照費等四項手續後即可開始銷售。

墨菲州長墨菲曾在競選時承諾，要促成新州成年人休閒使用大麻合法化，以幫助受毒品危害最嚴重的社區，尤其是非裔和少數族裔社區。墨菲2021年2月22日簽署大麻管理、執法援助與市場現代化法案，使之正式成為州法。

布朗表示，要對每家大麻藥店進行評估，是否有足夠的供應可滿足醫用和休閒用大麻的需要，「這是一個新產業，我們呼籲新型企業家踴躍申請，以滿足大麻市場的需要」。他說，七家藥店的大麻種植面積過去六個月增加了8萬平方呎，計畫還要增加30萬平方呎。