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較前一年翻倍 哈德遜郡仇恨犯罪量新州之冠

編譯林梅婕／綜合報導
根據統計，2021年哈德遜郡的仇恨和偏見動機型犯罪的數量比2020年成長一倍之多，總數從25件增加至51件，成為新州之冠。圖為民眾參加終結種族主義抗議活動。(Getty Images)
根據統計，2021年哈德遜郡的仇恨和偏見動機型犯罪的數量比2020年成長一倍之多，總數從25件增加至51件，成為新州之冠。圖為民眾參加終結種族主義抗議活動。(Getty Images)

根據新澤西州警(New Jersey State Police)本月初公布的統計，2021年哈德遜郡(Hudson)的仇恨和偏見動機型犯罪的數量比2020年成長一倍之多，總數從25件增加至51件，成為新州之冠。

然而，這項數據在新州整體來看亦呈現上升趨勢；該州2021年的偏見動機型犯罪事件共1871件，比2020年的1447件增加了29%。

「我們不能對2020年的統計視而不見或置之不理。」新州民權局旗下的策略與執法部門主管威廉斯(Aarin Michele Williams)說：「這些事件的受害者都發生在我們的家庭和社區。我們的家人、朋友、同事和鄰居都活在恐懼當中，籠罩在這些自認有權對他人造成傷害的陰霾之下。」

哈德遜執法單位也意識到這類型犯罪率的提升，不過將部分原因歸咎於近年來全國民眾對仇恨犯罪意識的抬頭。

聯合市(Union City)警局局長萊斯特(Nichelle Luster)解釋：「最近警察和受害者對事件的描述和處理，與過去幾年的做法變化愈來愈大；舉例來說，針對個人族裔、性取向或宗教而產生的騷擾行為或塗鴉，過去可能只會很簡單地留下筆錄，不會徹底追蹤後續。」

該統計指出，新州2021年接獲的此類型犯罪通報中，39%為反黑人事件、15%為反猶太人、12%為反多元性別族群、4.6%為反西語裔或拉丁裔族群、2%為反穆斯林。

然而，哈德遜官員指出，介於2018至2021年間，當地的偏見動機型犯罪率居高不下；直到2022年第一季才開始出現下滑的趨勢，而且比起過去四年減少許多。

哈德遜檢察官辦公室發言人凱特琳‧莫達(Caitlin Mota)說：「由於州政府在2019年下令修改此類型犯罪的通報程序，加上全國人民對仇恨犯罪的認識更深，哈德遜在2021年的偏見動機型犯罪事件成長恐怕更高。」

新州 仇恨犯罪 新澤西州

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