STAT Madness科學競賽 賓大團隊研究老鼠減肥奪冠

由賓大醫學院病理學與檢驗醫學副教授上林領導的團隊，在64個生物醫學研究團隊中脫穎而出，奪下科學競賽STAT Madness冠軍。(取材自推特)

賓州大學(University of Pennsylvania)在64個生物醫學 研究團隊中脫穎而出，奪下科學競賽STAT Madness冠軍，賓大團隊發現老鼠的皮膚可以排出脂肪分子，他們希望7月發表的這一項意外發現，能為人類的減重治療指引方向。

STAT Madness競賽由波士頓的STAT主辦，是一間報導科學與醫學的媒體機構，賓大奪冠項目由醫學院病理學與檢驗醫學副教授上林(Taku Kambayashi)領導。

賓大團隊在最後一輪擊敗戴維斯加州大學 (University of California, Davis)，在長達一個月的線上競賽中得到71%的選票，上林說他們論文的奇特之處是吸引大家目光的原因，「我很享受這項研究，而且向外行人傳遞資訊對我來說很簡單，這項研究進行到一半時，比起工作時，我更常在酒吧裡跟人聊這件事。」

這項研究原先的目標是探究如何用特定的免疫細胞治療第二型糖尿病(type 2 diabetes)及其他肥胖 併發症；上林與研究生露絲．喬(Ruth Choa)刺激肥胖老鼠身上的這些細胞，果不其然，老鼠的血糖水平有所改善。

但讓科學家驚訝的是，這些老鼠的平均重量也減少40%，且全部都是以脂肪的形式流失。另一項研究顯示，這些老鼠重量減輕並不是因為燃燒卡路里的速度更快或是吃的比較少，而是通過皮膚分泌出脂肪分子。

這些油脂分泌物包覆在名為皮脂的油性物質中，而非汗水，但為了讓一般大眾更容易理解概念，坎巴亞希用「流汗」做為比喻說明。

雖然人類也會分泌皮脂，有些科學家對於這項研究是否適用於人類抱持懷疑態度，更多研究正在進行中。

戴維斯加州大學的參賽作品由歐森(David Olson)及田林(Lin Tian，音譯)帶領，研究涉及一種包含迷幻藥的一系列化合物(psychoplastogens)。

加州大學的研究獲得許多正面迴響，但是在投票結束前，歐森就有預感會「流脂肪」的老鼠是大勁敵，「我們要怎麼和他們競爭?我覺得我需要開始準備我的認輸演說了。」