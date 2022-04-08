賓州母吸食芬太尼哺乳昏迷 致嬰窒息亡遭控罪

賓州母親德絲塔妮．格里芬-貝里去年給出生不久的兒子餵食前吸食過量芬太尼，導致哺育過程中昏迷，嬰兒被母親手中的奶瓶壓迫窒息而死。(富蘭克林郡監獄照片)

賓州 媒體Pennlive報導，賓州富蘭克林郡(Franklin)一名不到一歲的男嬰里德(Xander Reed)，去年5月剛出生不久因母親德絲塔妮．格里芬-貝里(Destinee Griffin-Bailey)餵食小孩前吸食過量芬太尼，導致哺育過程中昏迷，懷中兒被母親手中的奶瓶壓迫窒息而死，案經一年調查警方4日正式向法院提出格里芬-貝里過失致死的指控。

根據法庭文件紀錄，里德出生後的前五天都在醫院中受到妥善照護；直至去年5月26日，院方見格里芬-貝里產後療養得不錯，雖然知道她有吸毒成癮的問題，但院方評估當時格里芬-貝里已在接受戒斷治療，因此著重交代了「照顧嬰兒期間不可服用管制藥品」後，仍允許格里芬-貝里帶嬰兒出院，殊不知格里芬-貝里回家後就吸毒，讓里德出院回家不到12小時就死在母親懷中。

在警方的調查中，格里芬-貝里承認吸毒及因疏忽讓奶瓶塞在嬰兒口中的事實，醫院血檢也證實格里芬-貝里體內含有大量芬太尼、丁丙諾啡(buprenorphine)與甲丁丙諾啡(norbuprenorphine)；警方說：「調查結果證實，根據案發時格里芬-貝里抱著受害者的姿勢觀察，如果格里芬-貝里在餵食前吸食毒品 致哺育期間毒發昏迷，必定會造成受害人死亡，兩者間具有強烈因果關係。」

警方因此指控格里芬-貝里因其魯莽及嚴重疏忽，有「應注意、能注意、未注意」之情，過失致親生兒子死亡，法官訊後裁定15萬元交保候傳，不過由於格里芬-貝里拿不出這筆錢，有改裁定羈押的可能。

近年來類似格里芬-貝里過失致死的案件屢見不鮮，賓州政府特別成立工作小組推動為期六年的計畫，協助有毒癮或酗酒習慣的父母戒毒、戒酒，同時保護新生兒不因此受忽視或虐待，具體成效尚待觀察。