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全球首創 新州「百年大學」開「幸福研究」碩士班

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州哈吉茨鎮的「百年大學」新設全球首個「幸福研究」專業的碩士課程。(取材自臉書)
新澤西州哈吉茨鎮的「百年大學」新設全球首個「幸福研究」專業的碩士課程。(取材自臉書)

新澤西州哈吉茨鎮(Hackettstown)的「百年大學」(Centenary University)新設的全球首個「幸福研究」專業的碩士課程，剛宣布12天就吸引了86人報名，將參加為期18個月、學費1萬7700元的研究生學習計畫。

百年大學是一所規模不大的私立文科學校，有1100個本科生和830個研究生。

幸福專業側重研究人類的繁榮，採用線上教學方式，主要課程包括心理學、哲學、神經科學、經濟學、神學、文學和音樂等學科，對人的精神、體能、智力、人際關係和情感健康進行探索。

課程的設置和招生對象不是剛畢業的大學生，而是有工作經歷的商界領袖、諮詢顧問、人力資源專家以及在工作中需要運用幸福概念的其他人，研究生將學習在冥想、目標設定、瑜珈、健身、呼吸和以多種方式寫日記等方面的技巧。

創辦在線教育機構「幸福研究學院」的本沙哈(Tal Ben-Shahar)在哈佛大學講授心理學期間，2006年曾吸引800多名學生聽課，儘管他在哥倫比亞大學、哈佛大學和邁阿密大學講授研究生課程，但仍一直在尋求更靈活的合作夥伴，如今他感到百年大學最適合，剛一踏進學校的大門就產生了由衷的愛。

百年大學1867年創辦時是男女混合預科學校，後來相繼成為女子預科學校、女子初級學院和女子四年制學院，2016年升格為大學。

學校2014年至2020年錄取的學生不斷減少，設置的「幸福研究」新專業可望帶來更多的入學申請，校方期待10月開學時會有100名學生。校長墨菲(Bruce Murphy)表示，他們要加強品牌教育，百年大學要適應和滿足學生與社區的需求，幸福專業的碩士將成為很實用的學位。

學校的副教授摩根(Keith Morgen)說，幸福專業是在合適的時間推出的合適教學計畫，疫情造就了一個注重福祉與生活品質的學科，因此就需要培養出經過學術培訓、善於思考和深入討論人類經驗的專業人才。

哈佛大學 教育 新澤西州

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