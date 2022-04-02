聯邦氣候變遷援助金 新州將獲8720萬助低收家庭節能

能源部長詹妮佛·格蘭霍姆說：「家庭能源的改造與升級，可減少每月的能源帳單，並且改善空氣品質。」（美聯社）

新澤西州有望獲得超過8700萬元聯邦氣候變遷 計畫的資助，以用於協助低收入 的家庭提高節能和節省費用。

新州 將獲得的聯邦資助是32億元聯邦氣候變遷援助計畫的一部分，根據拜登總統提出和兩黨通過的1兆元基礎設施法案，應對氣候變遷的32億元是最初提議的10倍。按照各州的資助分配原則，新州可獲8720萬元。

來自新州第六選區的國會眾院能源與商業委員會主席帕隆尼(Frank Pallone Jr.)說：「氣候變遷援助計畫是常識性的計畫，既可幫助低收入家庭降低高昂的能源費用，也可減少碳排放，使新州的家庭更加節能。」是眾院能源與商業委員會的提議，為基礎設施法案增加了用於氣候變遷的資助。

由聯邦能源部實施的氣候變遷援助計畫將為各州提供資助，以期通過安裝絕緣材料、更新制冷與供暖系統、更新節能電器和其他措施，實現對現有房屋的改造，以降低能源成本和為住戶省錢。

能源部長詹妮佛·格蘭霍姆(Jennifer Granholm)說：「家庭能源的改造與升級，包括在家用電器、供熱、LED照明和門窗密封等方面，可減少每月的能源帳單，並且改善空氣品質。」