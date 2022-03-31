州長墨菲：新州最後2大燃煤電廠 數月內除役

新澤西州州長墨菲近來宣布，全州境內唯二的兩座燃煤發電廠即將在幾個月內停止運作，正式進入除役階段。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)近來宣布，全州境內唯二的兩座燃煤發電廠即將在幾個月內停止運作，正式進入除役階段；墨菲也表示，新州 將持續配合減碳政策，減少使用化石燃料能源，並增加綠能 使用的比率，希望能在2050年以前達到零碳或使用完全乾淨能源的目標。

「一個沒有碳的世界將會更乾淨也更安全。」墨菲日前接受當地電視台News 12專訪時說道：「尤其當你生活在人口密度極高的地區，好比新澤西，這又加倍重要了。」

大西洋城電力公司(Atlantic City Electric Company)先前曾提交一份請願書，表示願意收購位於南澤西(South Jersey)的羅根電廠(Logan Plant)和錢伯斯電廠(Chambers plant)現存的電量，並希望兩座電廠在5月31日前終結燃煤發電；新澤西州公用事業委員會(New Jersey Board of Public Utilities)終於在23日批准這項訴求。

擁有上述兩間電廠的艾索倫電力公司(Exelon Corp)表示，如此一來將為用戶省下3000萬元；新州公用事業委員會主席菲奧達利索(Joseph Fiordaliso)說：「修改後的協議對新州居民來說是個好消息，因為我們州的燃煤時代終於要結束了。」

墨菲也表示，州政府將會協助兩家電廠的員工，「確保電力公司盡可能快速且負責任地安置他們」。

新州近幾年來陸續關閉數家燃煤電廠，包括2017年石化能源公司PSE&G關閉了漢密爾頓鎮(Hamilton Township)和澤西市(Jersey City)的兩座電廠，以及上城(Upper Township)的B.L. England電廠也在2019年除役。

此外，全美各州在過去幾十年也逐漸淘汰燃煤電廠；根據美國能源資訊署(U.S. Energy Information Administration)的統計，2005至2019年間全國燃煤發電量的比率已減少五成。

改善氣候變遷更是墨菲當初競選的重大政見之一，他在2020年初釋出的一項能源計畫就強調，將使新州擺脫百年以來對傳統化石燃料能源的依賴。