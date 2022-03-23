新州哈肯薩克河 污染物排放嚴重

新澤西州哈肯薩克河的沉積物包含微量的砷、鉛和其他污染物，被列入聯邦環保署「超級基金」污染地名單。圖為火車行駛經過哈肯薩克河。(美聯社)

聯邦及地方監管當局指出，新州 哈肯薩克河(Hackensack River)的沉積物中，包含微量的砷、鉛和其他污染物，已被列入聯邦環保署(EPA)「超級基金」(Superfund)污染地名單。

最近一次評估報告指出，哈肯薩克河的重金屬汙染對人體健康恐有一定程度的影響；不過官員們表示，從奧拉德爾蓄水大壩(Oradell Reservoir Dam)至紐瓦克灣(Newark Bay)這段長19哩河段，在此棲息的魚類會吸收大部分的汙染物質；當局也發布警告，禁止食用這裡的魚。

被列入關注名單意味著當局將進行淨化工程，很可能耗時數年，預算 金額也尚未公布；但EPA官員麗莎‧賈西 亞(Lisa Garcia)和新州環保廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)對此都表示贊同，稱是一項樂觀的進展。

新州是「超級基金」關注汙染地最多的一州，但拉圖瑞特解釋，有些人可能會覺得丟臉，不過他們能獲得更多的資源和預算，淨化受到汙染的河川。他說：「現代社會的進步和便利造成環境生病，但我們願意坦然面對並解決問題。」

哈肯薩克河一帶的居民希恩(Bill Sheehan)是當地環保運動倡議者，他表示對這項消息感到欣慰，「要取得足夠的資金解決這裡河川污染的問題，超級基金是唯一的管道。」

在EPA列出的超級基金國家優先計畫名單(SNPL)中，皆為國內汙染物排放最嚴重的地區，而且這些地方往往已經被遺棄或汙染範圍無法控制；該計畫也將這些地區的淨化工作列為優先要務。