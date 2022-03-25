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新澤西州中文教師學會 ~ 新年學生才藝視頻聯展

本報新澤西訊
Montville High School的扇舞是此次聯展的精彩節目之一。
Montville High School的扇舞是此次聯展的精彩節目之一。

  為了更好地展示新州各個學校的中文專案的風采，由新澤西州中文教師學會（NJCTA）組織的 “2022 年新年學生才藝視頻聯展” 經過精心籌備，日前在網上順利舉行，一共有來自新州各地的15所中小學學校參加，視頻內容包括歌舞表演、廚藝展示、中國功夫和中文說唱。

  視頻中有古橋高中，Montville 高中，Chatham 高中， 世博高中和Verona 懷巨集初中的大型實體晚會精彩瞬間分享，展示了長袖飄飄、彩扇紛飛的中國傳統歌舞，氣勢如虹的功夫動作，各種各樣的傳統服裝表演，講故事背詩歌等，每一個節目都展現了同學們學習漢語和文化的熱情。除此以外， Glen Ridge 高中九年級學生自編自演自唱群舞的歡樂場面令人印象深刻， Linden高中的《賣湯圓》字正腔圓，當然，中華美食是學生們的最愛， Mawhah高中學生在家和媽媽一起做的餃子， West Essex高中學生的珍珠奶茶都勾起了大家心中的饞蟲 。實際上， 本次視頻聯展的每一個學校的表演和展示都是精挑細選，製作精良， 突顯了中文老師的才藝和努力，老師們推動中國語言教學和文化傳播功不可沒。

  這次活動由學會學生活動部具體負責組織和主持，各位老師通力合作和無私奉獻。 大賽對於鼓勵更多學生學習和使用中文起到了極大的推動和促進作用，也為各個學校的中文教師們提供了一個橫向學習取經的機會。

新州 新澤西州 餃子

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