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新州Omicron亞種感染率飆升 專家：應不至於大流行

編譯柯立偉／綜合報導
Omicron的BA.2型亞種病毒感染率2月初只占新澤西州3%的比率，本月感染這種病毒的人數已快速上升至18%。(Getty Images)
Omicron的BA.2型亞種病毒感染率2月初只占新澤西州3%的比率，本月感染這種病毒的人數已快速上升至18%。(Getty Images)

自去年年底Omicron變種病毒再度推高新冠疫情以來，各國已漸漸走出「最慘的時刻」；不過近日卻發現Omicron的BA.2型亞種病毒感染率似乎有上升的趨勢，比起2月初時BA.2型亞種病毒只占新澤西州3%的比率，本月感染這種病毒的人數已快速上升至18%，專家稱目前沒看到這種病毒有能力取代Omicron的跡象，但會密切觀察。

公衛專家表示，目前研究發現BA.2型亞種病毒似乎比原始的Omicron更具傳染力，且由於病毒基因突變，使現有核酸檢測方式較難以區分Omicron BA.2型病毒與Delta變種病毒株；前白宮新冠政策前顧問斯拉維特(Andy Slavitt)就說：「BA.2亞種病毒的傳染力比原始Omicron變種病毒高約30%。」

但對於BA.2亞型病毒是否更致命的問題，學界目前仍無定論；蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)流行病學家史蒂芬妮．西爾維拉(Stephanie Silvera)綜合各國研究結論後指出：「確實有些研究顯示BA.2亞型病毒更致命，但研究也表示打過完整疫苗以及曾感染Omicron變種病毒的人對BA.2型亞種病毒有抵抗力，這是項令人振奮的結論。」

至於BA.2亞型變種病毒是否可能造成下一波大流行，專家認為不太可能，但強調會密切注意；西爾維拉說：「BA.2型亞種病毒感染人數會增加是一定的，但我不認為我們會經歷Omicron變種病毒襲美時那樣的暴增。」

羅格斯大學醫學院(Rutgers University Medical School)傳染病專家塞尼莫(David Cennimo)也說：「BA.2型病毒感染人數占整體染疫人口比率18%，並不是太低的數字，因此必定會看到人數增長，但不至於發展成大流行。」

塞尼莫進一步指出，15日統計新州平均七日感染人數只有703例，創下去年7月以來新低，顯見疫情正往正向發展；雖然疫情沒有消失，人類也必須學著與病毒共存，但只要力行防疫措施就能避免染疫。

Omicron 變種病毒 疫情

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