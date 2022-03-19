我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

哈德遜郡驅逐房客冠新州 租金補助仍有餘

編譯孫梁／綜合報導
哈德遜郡的租戶比重為新澤西州最高，疫情爆發後的失業潮導致許多租客因為繳不起租金而面臨被房東驅逐。(Getty Images)
哈德遜郡的租戶比重為新澤西州最高，疫情爆發後的失業潮導致許多租客因為繳不起租金而面臨被房東驅逐。(Getty Images)

哈德遜郡的租戶比重為新澤西州最高，疫情爆發後的失業潮導致許多租客因為繳不起租金而面臨被房東驅逐，截止今年1月，全郡待審的租戶被逐案多達2830起，此外還有房東提出的3606個驅逐案，等待法庭列入審理程序。

位於澤西市的法律援助組織Waterfront Project表示，在驅趕租客的浪潮到來前，為了做好應對危機的準備，他們鼓勵租戶抓緊時間申請租金援助，因為哈德遜郡和澤西市的租金援助計畫仍有資金沒有用完。

部分租戶可受到保護而不被趕出，新州的租戶如果能夠自己證明，他們在2020年3月1日至2021年8月31日或2021年12月31日期間因為收入不穩而欠租，就可受到永久保護。

但自我證明雖然可以保護租戶不被驅逐，卻不能保證不會被告上民事法庭，受到索賠欠租的指控。

Waterfront Project執行主任芮貝卡·塞姆斯(Rebecca Symes)說，對租戶的保護是在寬限期內適用還是寬限期過後依然適用，連法官也感到困惑，因為部分房東是將以前被駁回的驅逐申請重又提出。

哈德遜郡的租客被逐危機尤為嚴重，除了租戶比重達68%，為新州最高之外，部分住房成本也在全州最高，塞姆斯說，如果澤西市的租戶被逐出，通常在本地將找不到新的租屋。

但澤西市地產業主協會的成員對房東又能夠重新收取房租感到振奮，他們說，疫情的租金援助計畫為相當一部分租戶提供了不繳房租的機會，多數租戶則是利用租金援助計畫獲得了保護，他們才是真的需要援助計畫。

協會成員的利益在疫情期間受損，部分成員受到的傷害更深，受傷最重的往往是小房東，因為他們不像大房東那樣，無法消化租客交不起房租帶來的損失。協會表示，許多房東寧願就拖欠的房租與租戶達成和解協議，而不是非要對簿公堂不可。

新州租金援助計畫的申請期已經截止，但哈德遜郡和澤西市的資金仍有存量，現仍繼續接受租戶的申請，Waterfront Project已協助一批租戶提出申請，以支付水電費的帳單。

房東 租金 租客

上一則

詐160萬紓困企業貸款 新州男認罪

下一則

杜邦圓環農夫市場擴充攤位 喜迎25周年

延伸閱讀

休班警曼哈頓被毆 配槍遭搶

休班警曼哈頓被毆 配槍遭搶
休班警員紐約曼哈頓地獄廚房遭毆打 配槍被搶

休班警員紐約曼哈頓地獄廚房遭毆打 配槍被搶
周末好去處／紅色電話亭登陸紐約 接電話可抽獎

周末好去處／紅色電話亭登陸紐約 接電話可抽獎
龐培歐3/2訪台 預計將公開談話兩岸言論成觀察重點

龐培歐3/2訪台 預計將公開談話兩岸言論成觀察重點
曼哈頓高級餐廳遇持槍搶劫 2男被搶價值14萬名錶珠寶

曼哈頓高級餐廳遇持槍搶劫 2男被搶價值14萬名錶珠寶
紐約州籌建賭場 時報廣場等3大地標可能中選

紐約州籌建賭場 時報廣場等3大地標可能中選

熱門新聞

竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死