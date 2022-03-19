哈德遜郡驅逐房客冠新州 租金補助仍有餘

哈德遜郡的租戶比重為新澤西州最高，疫情爆發後的失業潮導致許多租客因為繳不起租金而面臨被房東驅逐。(Getty Images)

哈德遜郡的租戶比重為新澤西州最高，疫情爆發後的失業潮導致許多租客 因為繳不起租金 而面臨被房東 驅逐，截止今年1月，全郡待審的租戶被逐案多達2830起，此外還有房東提出的3606個驅逐案，等待法庭列入審理程序。

位於澤西市的法律援助組織Waterfront Project表示，在驅趕租客的浪潮到來前，為了做好應對危機的準備，他們鼓勵租戶抓緊時間申請租金援助，因為哈德遜郡和澤西市的租金援助計畫仍有資金沒有用完。

部分租戶可受到保護而不被趕出，新州的租戶如果能夠自己證明，他們在2020年3月1日至2021年8月31日或2021年12月31日期間因為收入不穩而欠租，就可受到永久保護。

但自我證明雖然可以保護租戶不被驅逐，卻不能保證不會被告上民事法庭，受到索賠欠租的指控。

Waterfront Project執行主任芮貝卡·塞姆斯(Rebecca Symes)說，對租戶的保護是在寬限期內適用還是寬限期過後依然適用，連法官也感到困惑，因為部分房東是將以前被駁回的驅逐申請重又提出。

哈德遜郡的租客被逐危機尤為嚴重，除了租戶比重達68%，為新州最高之外，部分住房成本也在全州最高，塞姆斯說，如果澤西市的租戶被逐出，通常在本地將找不到新的租屋。

但澤西市地產業主協會的成員對房東又能夠重新收取房租感到振奮，他們說，疫情的租金援助計畫為相當一部分租戶提供了不繳房租的機會，多數租戶則是利用租金援助計畫獲得了保護，他們才是真的需要援助計畫。

協會成員的利益在疫情期間受損，部分成員受到的傷害更深，受傷最重的往往是小房東，因為他們不像大房東那樣，無法消化租客交不起房租帶來的損失。協會表示，許多房東寧願就拖欠的房租與租戶達成和解協議，而不是非要對簿公堂不可。

新州租金援助計畫的申請期已經截止，但哈德遜郡和澤西市的資金仍有存量，現仍繼續接受租戶的申請，Waterfront Project已協助一批租戶提出申請，以支付水電費的帳單。