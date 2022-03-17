賓州前檢察長坎恩 酒駕肇事被捕

前賓州檢察長凱斯琳．坎恩日前在斯克蘭頓因酒駕被捕。(取材自YouTube)

賓州 警方表示，前州檢察長凱斯琳．坎恩(Kathleen Kane)日前在戶籍地斯克蘭頓(Scranton)的莫西克街(Moosic Street)與米鐸大道(Meadow Avenue)路口發生車禍，結果因酒駕被捕，所幸無人傷亡。

目前坎恩已獲保釋，警方預計本周將提出正式指控；警方發言人沒有透露更多細節，亦未透露坎恩是否接受酒測、酒測值多少及車輛中是否有其他乘客。

據當地媒體報導，坎恩並未就此事多做回應，沒有接聽也沒有回覆記者詢問的電話。

事實上，這已不是坎恩第一次涉入司法案件；據費城 詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，民主黨 籍的坎恩在2013年至2016年間任賓州檢察長期間，多次不當干預檢察體系對政治案件的偵查，密令承辦調查費城市議會某一位民主黨籍市議員收賄案的檢察官行政簽結；案件被媒體爆出後，還故意洩漏案件內容以栽贓前任檢察長，並在具結後仍向陪審團做不實之陳述，因此獲判10至23個月有期徒刑。

不過，由於獄中表現良好，坎恩於服刑八個月後在2019年7月間獲假釋出獄，交付保護管束五年，至2025年7月31日前須定期向蒙哥馬利郡及拉卡瓦納郡保釋當局報到並受監管，目前尚不清楚坎恩這次的酒駕案是否會影響假釋條件。

作為全美第一位擔任州檢察總長的民主黨籍女性，坎恩原本是司法界最有潛力的明日之星，但由於涉入上述案件，2016年任期未屆至就辭職黯然下台；賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)於坎恩辭職後，提名時任司法廳資深顧問畢默(Bruce Beemer)補足坎恩留下的半年任期，直至2017年初再度選舉，由民主黨籍的夏皮羅(Josh Shapiro)勝選，任檢察總長至今。