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台灣華語文學習中心開課 嘉惠多族裔

記者孫影真／新澤西州報導
新州北部美華聯誼會台灣華語文中心日前舉行揭牌典禮，左起：陳永豐、孫影真、June Witty、Montville市長Frank Cooney、林潔輝、羅俊鉞。（莊榮耀／攝影）
新州北部美華聯誼會台灣華語文中心日前舉行揭牌典禮，左起：陳永豐、孫影真、June Witty、Montville市長Frank Cooney、林潔輝、羅俊鉞。（莊榮耀／攝影）

新州北部美華聯誼會台灣華語文中心，日前在蒙特維爾市(Montville)舉行揭牌典禮，1日正式開課，11名學生不分族裔，認真學習，從「你好、我好、大家好」開始，反覆練習，不一會兒幾句簡單的會話就已朗朗上口，信心十足。

蒙特維爾市委員June Witty參加華語文中心揭幕之後，立刻決定報名上課；Witty表示，蒙市有許多亞裔居民，她希望能透過簡單的華語會話，與華裔居民溝通。

日裔吉田表示，他有不少說中文的朋友，他認為中文是世界上最多人說的語言，他已經自學十個月，因此報名來學習，希望能更進一步。

韓裔孫明表示，小學學過幾年華語，但只限於讀寫，這一次他希望能學習到華語會話，用華語跟人交談。

班裡有三名台灣女婿，雖然一句華語都不會說，卻因岳父母力薦而報名上課，希望日後能與太太的家人和親戚用華語溝通溝通。

台灣移民二代蘇菲亞表示，從小沒有機會學華語，這次一定要好好學，希望將來可以和親戚聊天，同時也希望有機會回台灣一遊。

學員普林斯曾在北新中文學校學了幾年的「華語為第二外國語班」，學的是簡體字，這次回來報名，學習正體字對他會是一大挑戰，準備好好練習，用正確的四聲口說華語。

台灣華語文中心由中華民國僑務委員會贊助，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐指出，大紐約地區已開設六所台灣華語文學習中心，「我們在這裡與新州北部美華聯誼會合作，為所有美國成年人提供一個學習華語的課程與機會。迄今全球已有47個台灣華語文學習中心成立，2025年希望能達到100所」。

聯誼會華語文中心嚴康之表示，已跟附近城市教育局合作開班，拓展華語文教學至各社區。2022年春季班3月1日開課，到5月底結束，上課日期、與註冊詳情，可上網址 nnjca.org/nnjca-tcml。

新州北部美華聯誼會臺灣華語文中心日前開課，11名學生不分國籍，認真學習。(記者孫...
新州北部美華聯誼會臺灣華語文中心日前開課，11名學生不分國籍，認真學習。(記者孫影真／攝影)

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