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新州鎮長赴波烏邊境 協助難民撤退

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州歡樂點海灘鎮鎮長卡尼查表示，由於自己有波蘭及斯洛伐克血統，決定近日啟程前往波烏邊境，協助逃離烏克蘭的難民盡速安頓。(取材自臉書)
新澤西州歡樂點海灘鎮鎮長卡尼查表示，由於自己有波蘭及斯洛伐克血統，決定近日啟程前往波烏邊境，協助逃離烏克蘭的難民盡速安頓。(取材自臉書)

新澤西州大洋郡(Ocean County)歡樂點海灘鎮(Point Pleasant Beach)鎮長卡尼查(Paul Kanitra)表示，由於自己有波蘭及斯洛伐克血統，看到東歐戰事未歇，認為自己必須要做點什麼，因此已決定將啟程前往波烏邊境，協助逃離烏克蘭的難民盡速安頓。

卡尼查在臉書發文寫道：「我有至少一半的家人是波蘭人與斯洛伐克人，看到東歐地區發生這麼瘋狂的事，我有必要挺身而出；我知道我一個人的力量改變不了什麼，但至少要嘗試過。」

卡尼查指出，他將成為慈善機構「世界中央廚房」(World Central Kitchen)及「全球授權任務」(Global Empowerment Mission)志工，在波蘭境內協助運送難民；他說：「我已經在當地租一輛大卡車，為所有因戰火顛沛流離的烏克蘭婦孺提供交通服務；此外，本鎮商會還捐贈了大量資金及二手衣物，讓我帶去協助難民，對此我深表感恩。」

與此同時，新州州議會也對俄羅斯入侵行為作出回應，立法禁止新澤西州州政府及下轄所有地方自治組織，與俄羅斯政府或與俄國政府有緊密關係的公司有業務往來；州長墨菲(Phil Murphy)更稱，新澤西州已做好準備，隨時有能力接納所有來自烏克蘭的難民。

聯合國難民署專員格蘭迪(Filippo Grandi)表示，隨著俄軍對烏克蘭狂轟濫炸，自開戰以來已有至少100萬人逃離烏克蘭，由於戰況持續，俄軍沒有任何停火的跡象，預計最終會有400萬人逃離家園，成為本世紀以來最大的一波難民潮；格蘭迪說：「大多數逃難的烏克蘭民眾都是婦孺，在極低的氣溫中走了好幾天的路才抵達波烏邊境，且現在波烏邊境的排隊人龍綿延數哩，每人平均需等60小時才能入境波蘭。」

烏克蘭 新澤西州 邊境

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