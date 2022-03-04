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Oak Street Health Primary Care 慶祝農曆新年

本報費城訊 
華人社區僑領們合影，右4-10為：鄭依彬、陳周潔貞、胡惠霞、陳姿、劉素芬、馬駿、林興
華人社區僑領們合影，右4-10為：鄭依彬、陳周潔貞、胡惠霞、陳姿、劉素芬、馬駿、林興

  位於南費城的橡樹街健康中心（Oak Street Health Primary Care ）醫生診所（以下簡稱OSH），日前舉行慶祝中國農曆新年活動，現場佈置了春聯、燈籠、新春掛件等富有濃濃中國味的春節裝飾。費城協勝公會元老陳姿、主席馬駿、鄭依彬，中華公所董事長林興，中華婦女會副會長劉素芬、元老陳周潔貞等，與華裔社區各界人士共100多人，專程前往參與慶祝活動，喜氣洋洋，熱鬧溫馨。

   OSH外聯部主任胡惠霞表示，OSH成立於2012年，全美設有100多間醫療診所，其使命是建立一個初級保健平臺，以照顧患者為榮。OSH是治療 65 歲以上成年人的專家，熟悉如何讓患者保持快樂、健康和遠離醫院。診所接受紅藍卡，有心電圖及驗血服務， 並有中文翻譯。胡惠霞還說，OSH是最先進的醫療診所，為患者提供安全和清潔的服務。此外，還為患者提供健康活動的空間，公眾可以使用電腦，有心裡輔導，65歲以上長者，還可參加醫療診所組織的太極、瑜伽、跳舞等活動。患者可以在這裡鍛煉、享受樂趣並結識新朋友。

  胡惠霞同時感謝新金興食品批發公司捐贈新鮮柳丁、 DoDo麵包店提供美味的包點, 大家開心快樂的享受美食水果，開心舞蹈組、南費城開心舞蹈組、 快樂舞蹈組、東北區富貴舞蹈組表演了精彩的舞蹈，現場歡歌熱舞，共慶虎年吉祥行好運 ！ 【圖文報導：彭林】

各舞蹈組姐妹們合影
各舞蹈組姐妹們合影

費城 紅藍卡 華裔

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