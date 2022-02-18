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費城室內用餐 取消出示疫苗接種卡

編譯林梅婕／綜合報導

有鑑於新冠肺炎確診病例逐漸下降，加上來自餐飲及觀光業者的經濟壓力，費城市政府已宣布，至室內場所用餐無需再出示新冠疫苗的接種證明。

「這是一種平衡機制，我在一開始就說過，我們需要維持最低程度的管制，而我們也會盡快放寬這些限制。」費城衛生局長雪莉‧貝提高爾(Cheryl Bettigole)在記者會中說道：「隨著確診案例大幅減少，我們不再需要這些措施，也無需繼續實施。」

貝提高爾強調，倘若疫情持續趨緩，眾多室內的商業活動甚至可在未來幾周放寬戴口罩的限制，而她的政策也獲得其他公衛專家支持；負責為當地西語裔接種疫苗的醫療機構Unidos Contra COVID醫師托拉達斯(Jose Torradas)就說：「確診率已大幅下降，我認為放寬防疫管制並無不可。」

事實上，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)也表示，未來染疫的風險將持續將低：「我們還不到可以隨意外出從事所有日常戶外活動的時候，但我們正在朝正確方向前進。」

紐約時報數據指出，新州過去兩周的平均單日新增確診數下降63%，人均住院率下降52%，使得當局在本月決定鬆綁口罩令；至於費城公衛官員雖然在不到一周前表示過口罩令還要實施幾個月，但最近確診率急遽下降，當局又再重新評估。

根據費城衛生局的統計，自變種病毒Omicron在去年1月初達到顛峰後，15日的新增確診病例已下降95%，染疫住院率也下降80%，該市確診率僅2.9%。

此外，飯店和餐廳業者也呼籲公衛官員盡快讓他們取消管制；有些市區的業者抗議，他們舉辦大型活動和會議的機會都讓給那些無需出示疫苗接種證明的郊區業者；餐飲業者們更大吐苦水，不斷抱怨檢查疫苗證明的程序引來顧客埋怨。

費城 疫苗 口罩

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