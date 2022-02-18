法官駁回手機證據 殺嬰新州警獲釋

新澤西州莫塞郡(Mercer)一名警員因被控2018年殺死三個月大的女兒，於2019年夏天落網後一直在押候審，然而法官去年駁回檢調以手機信息做為主要控罪證據，該名嫌犯最終在上個月獲釋。(abc7電視台截圖)

新澤西州 莫塞郡(Mercer)一名警員因被控2018年殺死三個月大的女兒，於2019年夏 天落網後一直在押候審，然而法官去年駁回檢調以手機 信息做為主要控罪證據，該名嫌犯最終在上個月獲釋。

33歲的警員班尼斯特(Daniel Bannister)是被控謀殺和危害三個月大女嬰的福利，女嬰死後即被警方停職，他的妻子是教師，也因被控過失殺人而被捕，但她很快獲釋，不過駕照 在結案前處於吊銷狀態。

莫塞郡檢方認為女嬰是死於受虐，包括頭顱九處骨折、大腦出血和肋骨折斷，為受到班尼斯特的虐待所致，他的妻子是知情不報，女嬰送醫後六天死亡。

檢方展開調查時沒收了班尼斯特夫婦的手機，認為電話和簡訊紀錄顯示班尼斯特有虐嬰行為，屍檢官認為女嬰是死於頭部受到鈍器的撞擊。

莫塞郡法官去年9月裁決不承認檢方出示的手機證據，認為他們沒有正當理由檢查手機，但檢方提出上訴，控辯雙方定3月底舉行法庭辯論。

辯護律師表示，其他理由也顯示此案經不起推敲，一是醫學專家認為女嬰是自然死亡，而不是受虐；二是調查人員請來的兒童虐待專家不可信，新州高等法院上周裁定，這名專家為一名保母案作證的證詞有誤。

調查人員說，這名專家查閱了女嬰的醫療紀錄，確定女嬰受傷的關鍵日期是2018年11月23日，女嬰是因為嘔吐而受到致命傷。

檢方據此對比了女嬰雙親的手機紀錄，發現提到了嘔吐，還顯示這一天班尼斯特是唯一在家照看女嬰的成年人。

法官根據上述背景，重新審議了班尼斯特拘押候審前的狀況，1月19日決定將在押兩年半的班尼斯特釋放。

檢方拒絕做出評論，但表示班尼斯特獲釋後，需受到最高等級的三級監控居住，而且對他與兒童接觸規定了限制。