我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

法官駁回手機證據 殺嬰新州警獲釋

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州莫塞郡(Mercer)一名警員因被控2018年殺死三個月大的女兒，於2019年夏天落網後一直在押候審，然而法官去年駁回檢調以手機信息做為主要控罪證據，該名嫌犯最終在上個月獲釋。(abc7電視台截圖)
新澤西州莫塞郡(Mercer)一名警員因被控2018年殺死三個月大的女兒，於2019年夏天落網後一直在押候審，然而法官去年駁回檢調以手機信息做為主要控罪證據，該名嫌犯最終在上個月獲釋。(abc7電視台截圖)

新澤西州莫塞郡(Mercer)一名警員因被控2018年殺死三個月大的女兒，於2019年夏 天落網後一直在押候審，然而法官去年駁回檢調以手機信息做為主要控罪證據，該名嫌犯最終在上個月獲釋。

33歲的警員班尼斯特(Daniel Bannister)是被控謀殺和危害三個月大女嬰的福利，女嬰死後即被警方停職，他的妻子是教師，也因被控過失殺人而被捕，但她很快獲釋，不過駕照在結案前處於吊銷狀態。

莫塞郡檢方認為女嬰是死於受虐，包括頭顱九處骨折、大腦出血和肋骨折斷，為受到班尼斯特的虐待所致，他的妻子是知情不報，女嬰送醫後六天死亡。

檢方展開調查時沒收了班尼斯特夫婦的手機，認為電話和簡訊紀錄顯示班尼斯特有虐嬰行為，屍檢官認為女嬰是死於頭部受到鈍器的撞擊。

莫塞郡法官去年9月裁決不承認檢方出示的手機證據，認為他們沒有正當理由檢查手機，但檢方提出上訴，控辯雙方定3月底舉行法庭辯論。

辯護律師表示，其他理由也顯示此案經不起推敲，一是醫學專家認為女嬰是自然死亡，而不是受虐；二是調查人員請來的兒童虐待專家不可信，新州高等法院上周裁定，這名專家為一名保母案作證的證詞有誤。

調查人員說，這名專家查閱了女嬰的醫療紀錄，確定女嬰受傷的關鍵日期是2018年11月23日，女嬰是因為嘔吐而受到致命傷。

檢方據此對比了女嬰雙親的手機紀錄，發現提到了嘔吐，還顯示這一天班尼斯特是唯一在家照看女嬰的成年人。

法官根據上述背景，重新審議了班尼斯特拘押候審前的狀況，1月19日決定將在押兩年半的班尼斯特釋放。

檢方拒絕做出評論，但表示班尼斯特獲釋後，需受到最高等級的三級監控居住，而且對他與兒童接觸規定了限制。

手機 新澤西州 駕照

上一則

費城警力不足 出警時間拉長2成

下一則

新州非裔與白人少年打架 警執法惹種族爭議

延伸閱讀

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元
新州賭博興盛 賭癮恐將比酒癮、毒癮更嚴重

新州賭博興盛 賭癮恐將比酒癮、毒癮更嚴重
看好新州帕特森 房產事業家10年提供開發商1億融資

看好新州帕特森 房產事業家10年提供開發商1億融資
國會暴動偷走波洛西2個麥克風 新州男認罪恐坐牢

國會暴動偷走波洛西2個麥克風 新州男認罪恐坐牢
新州阿爾派 警察高薪 犯罪率低 警平均年薪17.5萬

新州阿爾派 警察高薪 犯罪率低 警平均年薪17.5萬
警察工會對墨菲疫苗令提告 新州上訴法庭駁回

警察工會對墨菲疫苗令提告 新州上訴法庭駁回

熱門新聞

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸掉950萬元

2022-02-14 20:09
德州艾爾帕索已成功測試機器狗巡邏邊境。(Ghost Robotics網頁)

這下子更沒「人性」了 德州成功測試機器狗執行邊防

2022-02-10 19:44
Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（KHOU）

休士頓男子銀行被搶 朝搶匪車開槍 誤射9歲女童致死

2022-02-16 21:43
SoFi球場整個屋頂也像一塊大看板。(SoFi Stadium)

超級盃SoFi球場建築設計 出自這位帥哥之手

2022-02-14 18:44

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金