我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

看好新州帕特森 房產事業家10年提供開發商1億融資

編譯洪毅／綜合報導
房產投資人普羅西達十年來一直看好新州第三大城帕特森，建立基金向開發商提供1億元融資。(取材自臉書)
房產投資人普羅西達十年來一直看好新州第三大城帕特森，建立基金向開發商提供1億元融資。(取材自臉書)

帕特森(Paterson)是新澤西州第三大城市，但是市中心已然老化；不過房產事業家普羅西達(Billy Procida)過去十年來卻一直看好此地，建立基金向開發商提供1億元融資，並相信此地終會在新州與紐約市旁的城市、例如紐瓦克等相提並論。

新澤西州媒體NJ.com報導，普羅西達透過他管理的基金100 Mile Fund中挪出1億元，向擬在帕特森建立開發項目的業者提供融資；但是以從金融機構的角度來看，這種作法是有風險的，但是普羅西達對此地的前景卻十分樂觀。

普羅西達曾在1980年代至1990年代之間參與紐約市的開發項目，在布朗士及哈林區開發可負擔住宅項目，還曾與川普結識過；目前則是在恩格塢(Englewood)經營專注於地產開發的金融公司。

普羅西達表示，當前帕特森的市區老化、白人群飛現象，與當年的布朗士及皇后區如出一轍，因此，當你是個開發商，需要貸款的時候，銀行看到是投資這座城市時，通常會直接刷掉。

但是普羅西達說，只要有「專業及資金」，而且「只要有幾個人參與，就能啟動」，帕特森也會成為如澤西市、霍布肯(Hoboken)或紐瓦克般亮眼的都市。

普羅西達的十年押注似乎已愈來愈多知音，去年年底，開發商BAW Development獲得華爾街9400萬元融資，改造被列入國家歷史名勝(NHL)的辛奇利夫(Hinchliffe Stadium)球場及發展周邊土地，是帕特森過去幾十年來最大的開發項目。

而自2010年以來，帕特森的人口成長9.3%至近16萬人；普羅西達就說，他已在投資帕特森上獲得鉅額回報；為100 Mile Fund提供資金的地產事業者席蒙奇尼(Ron Simoncini)表示，第一個進場投資的，往往會得到最豐富的回報。

新澤西州 投資 融資

上一則

德拉瓦州取消室內口罩令 校園口罩令維持到3月底

下一則

暴風雪今襲芝 降雪將達7吋 庫克郡南部、肯卡奇郡最冷

延伸閱讀

新州阿爾派 警察高薪 犯罪率低 警平均年薪17.5萬

新州阿爾派 警察高薪 犯罪率低 警平均年薪17.5萬
紐約市圖書館、文化機構 即起免費發放檢測劑

紐約市圖書館、文化機構 即起免費發放檢測劑
紙上播客／濃煙致命 紐約公寓大火啟示

紙上播客／濃煙致命 紐約公寓大火啟示
紐約市上周末發生三起死亡車禍 維權者籲政府加速改善

紐約市上周末發生三起死亡車禍 維權者籲政府加速改善
疑吸毒過量 紐瓦克消防隊長陳屍消防站

疑吸毒過量 紐瓦克消防隊長陳屍消防站
紐約布朗士再發生慘烈大火 1死9傷 疑瓦斯爆炸

紐約布朗士再發生慘烈大火 1死9傷 疑瓦斯爆炸

熱門新聞

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸掉950萬元

2022-02-14 20:09
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

2022-02-09 15:37
德州艾爾帕索已成功測試機器狗巡邏邊境。(Ghost Robotics網頁)

這下子更沒「人性」了 德州成功測試機器狗執行邊防

2022-02-10 19:44
SoFi球場整個屋頂也像一塊大看板。(SoFi Stadium)

超級盃SoFi球場建築設計 出自這位帥哥之手

2022-02-14 18:44

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲