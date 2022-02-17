看好新州帕特森 房產事業家10年提供開發商1億融資

房產投資人普羅西達十年來一直看好新州第三大城帕特森，建立基金向開發商提供1億元融資。(取材自臉書)

帕特森(Paterson)是新澤西州 第三大城市，但是市中心已然老化；不過房產事業家普羅西達(Billy Procida)過去十年來卻一直看好此地，建立基金向開發商提供1億元融資 ，並相信此地終會在新州與紐約市旁的城市、例如紐瓦克等相提並論。

新澤西州媒體NJ.com報導，普羅西達透過他管理的基金100 Mile Fund中挪出1億元，向擬在帕特森建立開發項目的業者提供融資；但是以從金融機構的角度來看，這種作法是有風險的，但是普羅西達對此地的前景卻十分樂觀。

普羅西達曾在1980年代至1990年代之間參與紐約市的開發項目，在布朗士及哈林區開發可負擔住宅項目，還曾與川普結識過；目前則是在恩格塢(Englewood)經營專注於地產開發的金融公司。

普羅西達表示，當前帕特森的市區老化、白人群飛現象，與當年的布朗士及皇后區如出一轍，因此，當你是個開發商，需要貸款的時候，銀行看到是投資 這座城市時，通常會直接刷掉。

但是普羅西達說，只要有「專業及資金」，而且「只要有幾個人參與，就能啟動」，帕特森也會成為如澤西市、霍布肯(Hoboken)或紐瓦克般亮眼的都市。

普羅西達的十年押注似乎已愈來愈多知音，去年年底，開發商BAW Development獲得華爾街9400萬元融資，改造被列入國家歷史名勝(NHL)的辛奇利夫(Hinchliffe Stadium)球場及發展周邊土地，是帕特森過去幾十年來最大的開發項目。

而自2010年以來，帕特森的人口成長9.3%至近16萬人；普羅西達就說，他已在投資帕特森上獲得鉅額回報；為100 Mile Fund提供資金的地產事業者席蒙奇尼(Ron Simoncini)表示，第一個進場投資的，往往會得到最豐富的回報。