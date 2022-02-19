新澤西橋水市官方慶祝農曆新年活動
新澤西橋水市(Bridgewater)12日舉行虎年新年慶祝活動，創立於2017年的501c3的慈善機構-橋水華人聯合會(BCAA)是歷屆市政府慶農曆新年的合作夥伴，董事長王恒在致辭中感謝市長和市議會積極展開弘揚亞裔傳統文化的不懈努力，使橋水的多個少數族裔的傳統文化融匯於整個社區，使居民享受生活、安居樂業。
橋水市長Matthew Moench提到“橋水市是最適宜居住的城市，如果你還沒有搬來，請儘快成為橋水居民”。橋水被Money雜誌在2020年度50全美佳適居城市中被評為31名（另一個新州入選城市是St. Laurel no.16)，在這個擁有5萬5千居民的交通便利（距曼哈頓40英里）的城市中居住著約3000華裔居民。
本次龍騰虎躍慶新年的演出活動，由來自臺灣早期移民、橋水華聯理事長李靜娟策劃，不但讓在現場的近350名當地華裔及非華裔居民，和通過Facebook 直播觀看的居民們欣賞到精彩的舞獅，舞龍（由梅山中文學校友情支援），還近距離觀賞一流的少林武功-刀、槍、拳術等，另外抖空竹（扯鈴）節目，也讓觀眾大飽眼福。
新澤西州參議員Erik Peterson、橋水市議員Michael Kirsh和Timothy Ring、學區委員會主席Steve Singer、華夏橋水中校董事長Eugene Liu、校長李燕君、副校長吳愉、梅山中文學校校長Tony Fu等出席。
桑莫塞郡主管Steve Peter、郡議員Meloni Marano、郡警長Darrin Russo、副警長Tim Pino、郡警署負責反種族仇恨主管警官Karissa Hahn等都出席活動並向BCAA表示祝賀和支持。
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