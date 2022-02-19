新澤西橋水市官方慶祝農曆新年活動

左起 Ethan Wang、市議員Timothy Ring、BCAA主席Henry Wang、Sharon Lin、市長Mathew Moench、Andrew Wang、市議員Michael Kirsh、BCAA 董事會主席Jean Lee、市政主管Michael Pappas。（BCAA提供）

新澤西橋水市(Bridgewater)12日舉行虎年新年慶祝活動，創立於2017年的501c3的慈善機構-橋水華人聯合會(BCAA)是歷屆市政府慶農曆新年的合作夥伴，董事長王恒在致辭中感謝市長和市議會積極展開弘揚亞裔 傳統文化的不懈努力，使橋水的多個少數族裔的傳統文化融匯於整個社區，使居民享受生活、安居樂業。

橋水市長Matthew Moench提到“橋水市是最適宜居住的城市，如果你還沒有搬來，請儘快成為橋水居民”。橋水被Money雜誌在2020年度50全美佳適居城市中被評為31名（另一個新州入選城市是St. Laurel no.16)，在這個擁有5萬5千居民的交通便利（距曼哈頓40英里）的城市中居住著約3000華裔 居民。

本次龍騰虎躍慶新年的演出活動，由來自臺灣早期移民、橋水華聯理事長李靜娟策劃，不但讓在現場的近350名當地華裔及非華裔居民，和通過Facebook 直播觀看的居民們欣賞到精彩的舞獅，舞龍（由梅山中文學校友情支援），還近距離觀賞一流的少林武功-刀、槍、拳術等，另外抖空竹（扯鈴）節目，也讓觀眾大飽眼福。

新澤西州 參議員Erik Peterson、橋水市議員Michael Kirsh和Timothy Ring、學區委員會主席Steve Singer、華夏橋水中校董事長Eugene Liu、校長李燕君、副校長吳愉、梅山中文學校校長Tony Fu等出席。

桑莫塞郡主管Steve Peter、郡議員Meloni Marano、郡警長Darrin Russo、副警長Tim Pino、郡警署負責反種族仇恨主管警官Karissa Hahn等都出席活動並向BCAA表示祝賀和支持。