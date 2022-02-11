新州澤西市傾斜屋 250萬元求售

新澤西州的「澤西市斜屋」公開求售，要價250萬元。(Getty Images)

新澤西州 的「澤西市斜屋」(Leaning Tower of Jersey City)求售，要價250萬元。

這棟歪斜的房屋座落新州澤西市斯托本街(Steuben St.)170號，租戶瑪麗亞‧湯瑪斯(Maria Thomas)去年8月透過線上論壇Reddit詢問網友這樣的房子是否安全而爆紅。

該房產距離葛洛夫街(Grove Street)的紐新鐵路 (PATH)車站僅兩個街口，交通還算便利。

Zillow網站公告，這棟三房三衛的多家庭屋附有三個停車位，也有兩處形狀並不規則的空地，「可打掉重建」。

登錄該房產的Prominent Properties房地產 經理人華格納(Harold Wagner)與屋主萊維(Gil Levy)不予置評。

湯瑪斯去年在Reddit上發文時寫道，她與丈夫晚上來看房，沒有注意到建築歪斜的情況，如果從戶外觀察會比在屋內的感受更明顯。

熱心的市民建議她聯繫當局諮詢相關建築安全事宜，湯瑪斯告訴「澤西日報」(The Jersey Journal)說，她曾聯繫市政官員，但不清楚對方是否處理，房子看起來依然是斜的。

萊維當時回應說道，房屋檢查顯示屋況「尚可」(fine)，責怪當地建築工程導致房屋傾斜。