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2022 如虎添翼 寰宇“一站式”植牙邀約兩位華人醫生加盟 省時省力又省錢 !

新澤西訊

  新州寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center)擁有60多年醫療臨床經驗,並榮獲TOPDENTISTS官方認證為頂級牙科,獲得榮譽獎牌。中心提供免費的諮詢服務, 具備一流的口腔科醫師以及牙周病專家陣容。近期，寰宇榮幸邀請到Sarah Chen & Peter Chen兩位可以提供華語服務的華人牙醫加盟，為華裔患者提供更周到，更親切的服務，歡迎多加利用。寰宇精益求精的治療維護口腔健康，“一站式”植牙可稱為省時省力省錢的貼心計畫, 牙冠、牙橋的製作都在中心完成, 桃李芬芳贏得口碑！

  寰宇為華人提供最好的優惠方案與無息貸款，讓患者們無需有經濟上的負擔。例如單顆的植牙價格為$1250（全包），其包含植牙$99 +牙基$151 +頂級瓷冠$1000；與其他牙科相比較此價格佔有不少的優勢。不僅如此，疫情期間中心傳統的全口覆蓋義齒相比較單顆植牙有更多優惠，通常市場價格每排上牙或下牙的價格在7,500美元左右，而在寰宇植牙中心全口義齒只須4,500美元，並提供12個月無息貸款計畫，這就是“一站式”優勢之一的完美體現。

  健齒一生，寰宇有心，期待您親自來體驗，留下信任，帶走健康！歡迎致電免費諮詢，寰宇植牙三家中心為您提供全方位的服務。Fort Lee診所電話: 201-461-0003，地址: 1565 Palisade Ave，Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 診所電話: 201-374-1900,地址: 99 New Bridge Road，Bergenfield NJ 07621；新增加診所位址電話：201-758-7273，地址：4914 Kennedy Blvd, Suite #201，West New York, NJ 07093

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