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新州屋主紓困補助 即起開放網上申請

編譯陳韻涵／綜合報導

擁房者等待許久的新冠肺炎紓困補助終於來了，受疫情影響拖欠繳納房貸、房地產稅等其他開銷的屋主，若符合資格，將可獲得為期三年、最高3萬5000元的紓困補助，已自8日起開放申請。

新澤西州緊急救援房貸補助計畫(Emergency Rescue Mortgage Assistance)將補助受疫情影響而收入減少的屋主，此計畫的申請標準，包括屋主必須證明收入受疫情影響減少，且當前收入不超過房產所在地區收入中位數的150%。

該房產必須位於新澤西州，且是屋主申請者本人主要的自用住宅，可以是「一到四個單元的房產，可以是獨立屋、公寓單元，或永久固定在不動產上的預製房屋(manufactured home)」，但第二間房產或投資型建築不在補助之列。

符合補助的費用包括房貸、履約保證未兌現、拖欠未繳的房地產稅、稅收留置權、違約金、法拍、公共事業與房屋能源服務等。

最高3萬5000元的補助款將無須分期攤還且不需支付利息，不過此補助會列入房產留置權(lien，俗稱二胎），期限為三年。

換句話說，未來三年一旦該房產出售、轉讓、融資，或者不再作為屋主的主要住 宅，就要開始償還政府補助的資金。

如果該房產出售、轉讓或再融資，除了以低利率或短期再融資之外，或者屋主不想在這三年間將此房屋當作主要住宅，就得開始償還政府補助的資金。

此補助款8日開始在網路上受理，如果沒有網路亦可撥打(855) 647-7700，如果需要其他協助，可聯繫所在地的住房顧問，或透過電郵[email protected]聯繫客服。

新澤西州 疫情 紓困

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