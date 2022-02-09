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從小扎根…新州中小學 推金融知識跨領域教學

編譯柯立偉／綜合報導
新州教育委員會近期在公立中小學力推金融教育跨領域融入課程，以期金融知識的教育能從小扎根。(Getty Images)
新州教育委員會近期在公立中小學力推金融教育跨領域融入課程，以期金融知識的教育能從小扎根。(Getty Images)

如果不是自己開店或是有在玩股票，對於現代商業運作的模式可能一竅不通，再加上現代教育體系對於金融理財的相關知識不夠重視，許多社會新鮮人都是在商海浮沉中慢慢摸索才漸漸掌握；新州教育委員會近期來就在公立中小學力推金融教育跨領域融入課程，以期金融知識的教育能從小扎根。

新澤西州桑迪斯頓-華帕克(Sandyston-Walpack)學區的小學生，日前前往位於新州與賓州邊界處的Layton Hotel Tavern餐廳參訪，老闆巴拉索(Rui Barroso)帶著一群孩子詳細介紹了員工薪資、物流等作業流程、餐廳簡史、新冠疫情對餐飲業的衝擊及他作為餐廳老闆的角色，並帶小朋友們參觀了餐廳內冰櫃、藏酒窖等設施。

學區官員指出，參訪活動是他們推出「山貓億萬富翁」(Bobcat Billionaire$)教學計劃的一部份，旨在使四至六年級的學生了解財務金融知識；官員說：「透過這項計畫，將能讓學生明白預算、儲蓄、投資、債權人與債務人區別等理財知識，並漸漸培養批判思考的能力。」

參加此次活動的六年級學生德克特(Nora Deckert)說：「我對於如何在銀行開戶、怎麼寫支票以及銀行端存提款兌現流程很感興趣，我從這個課程當中學到很多，以後當我也成為企業執行長時，現在的所學將會讓我一生受用。」

跟著兒子參加活動的家長妮娜．瓦塞羅(Nina Vasallo)對於學校的安排非常滿意，她表示：「這樣的課程可以讓孩子學到如何進行財務規劃，並讓他們對自己的錢負責，這些是他們在課堂上學不到的東西。」

桑迪斯頓-華帕克學區的計畫不只獲得社區與家長的支持，副州長席拉．歐麗雯(Sheila Oliver)也鼓勵全州六至八年級的課程中融入金融知識的教育；教師工會「新澤西教育協會」(NJEA)發言人貝克(Steve Baker)說：「教育的目的就是讓學生為生活做好準備，金融知識正是一項重要生活技能，愈早開始愈能為孩子們奠定良好基礎。」

教育 學區 新澤西州

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