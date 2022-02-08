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找不到彈匣就殺妻子岳母 賓州男判2終身監禁

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州59歲男子克利2020年7月找不到備用彈匣而與妻子發生爭執，憤而行兇槍殺妻子和岳母，被判兩個無期徒刑。(CBS費城地方電視台截圖)
賓州59歲男子克利2020年7月找不到備用彈匣而與妻子發生爭執，憤而行兇槍殺妻子和岳母，被判兩個無期徒刑。(CBS費城地方電視台截圖)

賓州59歲男子克利(Frederick Clea)2020年7月找不到備用彈匣而與妻子發生爭執，憤而行兇槍殺妻子和岳母，他日前被依兩項一級謀殺罪判處兩個無期徒刑。

賓州蒙哥馬利郡(Montgomery)法官希洛(Gary Silow)表示，克利41歲的妻子拉緹亞•克利(Latiya Clea)和75歲的岳母梅坎達•桑德斯(Mekenda Saunders)命不該絕。

「犯下殺害岳母和妻子的罪刑，許多人的愛、希望和期望都破滅了。」希洛在法官審判結辯時對克利說：「你的犯行恐怖且難以置信。」

檢察官表示，克利2020年7月時，找不到手槍的備用彈匣而大發雷霆；他宣稱買槍是為了保護家人，指妻子把彈匣藏起來，兩人嚴重爭執，桑德斯則在收拾雜貨。

檢察官表示，住在蒙郡切爾滕納姆鎮(Cheltenham)的克利與妻子爭吵時，兩個年幼的孩子蜷縮在一旁。

克利夫妻爭執不休，克利從樓上臥室拿手槍並發射，擊中桑德斯的胸部和拉緹亞的腿部。檢察官表示，拉緹亞受傷倒地時，克利站在她身旁又開了四槍，導致她斃命。

拉緹亞受傷後打911報警，克利隨後被趕赴現場的警方包圍，束手就擒。

克利在審判期間供稱，不記得槍擊經過，稱自己「昏倒」，醒來後就站在妻子的屍體旁邊。

克利的律師哈根(Thomas Hagen III)表示，委託人當時「經歷壓力、新冠肺炎封鎖，或只是沒睡飽而暴怒，這是一時興起的殺人案，並非預謀殺害支持他人生的兩位重要女性。」

「我的手鑄下大錯，但這並非我心所願，這點沒有被深究」；克利說：「我不會用左手，毀了我用右手打造的家。」

地方助理檢察官盧斯(Allison Ruth)駁斥這番說法，稱克利的說法「荒謬」，指克利預謀殺人、編造故事。

檢察官 桑德斯 賓州

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