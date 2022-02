新州15最糟養老院 審計長：不改善應踢出紅藍卡計畫

新澤西州代理主計長華許指出,該州被列為最糟等級的安養中心共有15家,每年耗費聯邦醫療保險超過1億元的資金。(取材自推特)

新澤西州 代理主計長根據最新調查報告指出,該州被列為最糟等級的安養中心共有15家,每年耗費聯邦醫療保險 (Medicare,俗稱紅藍卡 )超過1億元經費;他並表示如果這些安養中心不改善,就應退出該計畫。

該報告研究期間長達兩年,審計單位聲稱,這15家「一星級」安養中心多年來未做任何改善,卻也沒有受到督導或懲罰,其中14家甚至是營利機構。

「每天早上大約有2000人在這些一星級安養中心裡醒來。」新州代理主計長華許(Kevin Walsh)在記者會上表示:「我們發現,聯邦醫療保險每年向他們提供數億元的資金,卻無視他們長期對住戶造成的安全和健康危害。」

華許強調,這些長年未改善的安養中心顯然在未來優化的機率渺茫,應避免讓更多住戶面臨風險,更不該再浪費納稅人的資金。

華許表示,這些安養機構的違規事項逐年增加,住戶一直受到劣質的照護;他強烈呼籲聯邦醫療保險終止提供資金。

華許的團隊也公布新澤西州所有一星級療養院、復健中心和長照機構的統計數據,包括一家位於薩賽克斯郡(Sussex)的「安多弗亞急性與復健中心」(Andover Subacute and Rehabilitation Center)。

該機構被指控新冠疫情巔峰期間,將17具遺體放置在臨時搭建的太平間,引起全國關注;如今已改名為「伍蘭德行為與護理中心」(Woodland Behavioral and Nursing Center),由原本的經營人持續營運,卻還是被聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)評為一星。

另外,這些一星級安養機構中有些違規事項情節重大,對居民健康安全造成嚴重危害,被列為「特別關注機構」(Special Focus Facility)。