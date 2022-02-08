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新州15最糟養老院 審計長：不改善應踢出紅藍卡計畫

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州代理主計長華許指出，該州被列為最糟等級的安養中心共有15家，每年耗費聯邦醫療保險超過1億元的資金。(取材自推特)
新澤西州代理主計長華許指出，該州被列為最糟等級的安養中心共有15家，每年耗費聯邦醫療保險超過1億元的資金。(取材自推特)

新澤西州代理主計長根據最新調查報告指出，該州被列為最糟等級的安養中心共有15家，每年耗費聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)超過1億元經費；他並表示如果這些安養中心不改善，就應退出該計畫。

該報告研究期間長達兩年，審計單位聲稱，這15家「一星級」安養中心多年來未做任何改善，卻也沒有受到督導或懲罰，其中14家甚至是營利機構。

「每天早上大約有2000人在這些一星級安養中心裡醒來。」新州代理主計長華許(Kevin  Walsh)在記者會上表示：「我們發現，聯邦醫療保險每年向他們提供數億元的資金，卻無視他們長期對住戶造成的安全和健康危害。」

華許強調，這些長年未改善的安養中心顯然在未來優化的機率渺茫，應避免讓更多住戶面臨風險，更不該再浪費納稅人的資金。

華許表示，這些安養機構的違規事項逐年增加，住戶一直受到劣質的照護；他強烈呼籲聯邦醫療保險終止提供資金。

華許的團隊也公布新澤西州所有一星級療養院、復健中心和長照機構的統計數據，包括一家位於薩賽克斯郡(Sussex)的「安多弗亞急性與復健中心」(Andover Subacute and Rehabilitation Center)。

該機構被指控新冠疫情巔峰期間，將17具遺體放置在臨時搭建的太平間，引起全國關注；如今已改名為「伍蘭德行為與護理中心」(Woodland Behavioral and Nursing Center)，由原本的經營人持續營運，卻還是被聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)評為一星。

另外，這些一星級安養機構中有些違規事項情節重大，對居民健康安全造成嚴重危害，被列為「特別關注機構」(Special Focus Facility)。

聯邦醫療保險 新澤西州 紅藍卡

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