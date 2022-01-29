我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

贓車作案 新州鄰近城鎮同天9婦女被搶

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州艾薩克斯郡22日上午發生九起搶案，涉及蒙面男子用同一部車作案，受害人都是女性。(示意圖，Getty Images)
新澤西州艾薩克斯郡22日上午發生九起搶案，涉及蒙面男子用同一部車作案，受害人都是女性。(示意圖，Getty Images)

新澤西州艾薩克斯郡(Essex County)本月22日上午連續發生九起以婦女為目標的搶案，其中三起發生在楓林鎮(Maplewood)，另六起則發生在厄文頓鎮(Irvington)；由於九起搶案作案手法大致相同，且以同一部車輛作案，警方因此研判應是同一夥歹徒犯案，現仍在全力調查中，也呼籲民眾提高警覺。

楓林鎮警方表示，發生在該鎮的三起搶案發生在三個小時之內，且作案手法一致，都是一名蒙面男子在一輛Infiniti鎖定作案目標後下車犯案；而警方分析車牌號碼後發現作案車輛是贓車，是22日當日上午在紐瓦克(Newark)被盜。

楓林鎮警方進一步指出，22日的第一起搶案發生在上午10時10分，地點位於傑可比街(Jacoby Street)的100號街區，蒙面男子將64歲的受害婦女推倒在地，搶走她的提包，隨後跳上接應車輛逃逸；警察局長狄沃爾(Jim DeVaul)說，婦女被送醫治療。

第二起及第三起搶案均發生在楓林鎮靠近厄文頓鎮交界處，據悉第二起搶案受害者為44歲婦女，在嫌犯搶奪錢包時曾試圖反抗，但最後仍讓搶匪得手；第三位受害人則是在厄文頓大道(Irvington Avenue)600號街區被搶，據監視器畫面顯示，該名34歲婦女沒有反抗，交出財物。

厄文頓鎮官員表示，發生在該鎮的另外六起搶案受害人亦都是女性，所幸無人受傷，不過除此之外並未透露更多細節，只低調表示會與楓林鎮警方合作盡速偵破此案。

厄文 新澤西州 警察

上一則

新的一年加強健康：接種 COVID-19 疫苗加強針的四大理由 預防COVID-19 『 抗擊疫情我們做得到！宣傳教育活動

下一則

華裔鋼琴家于力成 華府音樂會門票開賣

延伸閱讀

NBA／哈登37分大三元領軍 末節聯手厄文力壓馬刺

NBA／哈登37分大三元領軍 末節聯手厄文力壓馬刺
NBA／厄文嗆球迷、尼克拒訪 雙雙吃2.5萬元罰單

NBA／厄文嗆球迷、尼克拒訪 雙雙吃2.5萬元罰單
NBA／厄文聯手艾德里奇飆57分 籃網1分之差險勝巫師

NBA／厄文聯手艾德里奇飆57分 籃網1分之差險勝巫師

NBA／厄文仍拒打疫苗 巴克利下毒咒：希望籃網每場都輸

NBA／厄文仍拒打疫苗 巴克利下毒咒：希望籃網每場都輸
NBA／媒體獻策：籃網每場付5000元罰金 厄文主場就能上

NBA／媒體獻策：籃網每場付5000元罰金 厄文主場就能上
NBA／撲球險把厄文弄傷 拓荒者小將不認錯

NBA／撲球險把厄文弄傷 拓荒者小將不認錯

熱門新聞

崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

2022-01-25 18:01
小學一年級非裔學生傑佛瑞泰勒在家中舉槍自殺。(KENS 5／KHOU)

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

2022-01-24 20:28
新澤西州警方通報失蹤的2歲兒童蕭伊恩。(新州摩利斯郡檢察官辦公室)

新州39歲華婦偕兩幼兒 已失蹤3天 警發布協尋

2022-01-24 19:54
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
在疫情期間，選擇客容量相對較小的飛機，熔斷機率也相封較小。（達美航空官網圖）

掌握2點 避免買到中美熔斷航班

2022-01-20 02:00
載運實驗用猴子的卡車21日在賓州54號公路上發生車禍傾倒，造成三隻猴子趁機逃跑。圖為其中一隻猴子棲息於54號公路旁的樹上。(賓州警方提供)

賓州3實驗猴子趁車禍逃跑 全數找回後遭安樂死

2022-01-22 23:55

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運