贓車作案 新州鄰近城鎮同天9婦女被搶

新澤西州艾薩克斯郡22日上午發生九起搶案，涉及蒙面男子用同一部車作案，受害人都是女性。(示意圖，Getty Images)

新澤西州 艾薩克斯郡(Essex County)本月22日上午連續發生九起以婦女為目標的搶案，其中三起發生在楓林鎮(Maplewood)，另六起則發生在厄文 頓鎮(Irvington)；由於九起搶案作案手法大致相同，且以同一部車輛作案，警方因此研判應是同一夥歹徒犯案，現仍在全力調查中，也呼籲民眾提高警覺。

楓林鎮警方表示，發生在該鎮的三起搶案發生在三個小時之內，且作案手法一致，都是一名蒙面男子在一輛Infiniti鎖定作案目標後下車犯案；而警方分析車牌號碼後發現作案車輛是贓車，是22日當日上午在紐瓦克(Newark)被盜。

楓林鎮警方進一步指出，22日的第一起搶案發生在上午10時10分，地點位於傑可比街(Jacoby Street)的100號街區，蒙面男子將64歲的受害婦女推倒在地，搶走她的提包，隨後跳上接應車輛逃逸；警察 局長狄沃爾(Jim DeVaul)說，婦女被送醫治療。

第二起及第三起搶案均發生在楓林鎮靠近厄文頓鎮交界處，據悉第二起搶案受害者為44歲婦女，在嫌犯搶奪錢包時曾試圖反抗，但最後仍讓搶匪得手；第三位受害人則是在厄文頓大道(Irvington Avenue)600號街區被搶，據監視器畫面顯示，該名34歲婦女沒有反抗，交出財物。

厄文頓鎮官員表示，發生在該鎮的另外六起搶案受害人亦都是女性，所幸無人受傷，不過除此之外並未透露更多細節，只低調表示會與楓林鎮警方合作盡速偵破此案。