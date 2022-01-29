新州韓裔警控上司歧視 12萬元和解撤訴

新州帕利塞茲公園市警局警官金山謬指控其上司種族歧視，博根郡日前以12萬元與他和解。(取材自臉書)

新澤西州 博根郡(Bergen County)帕利塞茲公園市(Palisades Park)警局的韓裔 警官金山謬(Samuel Kim，音譯)，去年7月指控其上司種族歧視 ，不只在公開場合對他大吼大叫，更在更衣室中用筷子襲擊他，讓他陷入噩夢般的工作環境；博根郡與金山謬日前已以12萬元達成和解，金山謬將撤銷對博根郡的訴訟。

法庭文件指出，金姓員警與上司關係惡化的引爆點，來自於他不願意替上司註銷一位朋友的交通違規罰單，並表示要求下屬註銷罰單是「濫用職權」，因此導致與上司的衝突迅速增溫，上司不時就會以粗俗詞語謾罵金姓員警。

此外，上司更曾到他父母家，進門後就是一連串的辱罵，要金姓員警離職或調職，並指控其無法獲得信任，甚至抓住他的領帶，勒他的脖子；金山謬曾將此事反映給警局高層、部分同事與市議員明安迪(Andy Min，音譯)，但警方僅建議將該名上司停職40天，而非撤職，也沒有通報地方和州檢察官。

金山謬不堪受辱，於去年7月向法院提訟，博根郡政府隨即與金談判，並於去年12月17日達成協議，經郡議會以三票贊成、兩票迴避、一票棄權、無人反對的票數通過和解。

根據和解協議，郡政府需支付12萬元「以賠償金姓員警個人身體傷害，及因此事肇生之身體疾病，如失眠、頭痛、消化問題等」，交換金姓員警即行撤訴，不再追究郡政府及上司責任；此外，郡政府也在和解協議中特別指明，郡政府任何行為均未違反聯邦法律或州法律，不負擔任何聯邦或州法律責任。

金山謬的代表律師托斯卡諾(Patrick Toscano)說：「當事人同意和解，只是帕利塞茲公園失去了這麼一位工作能力傑出的警察相當可惜。」